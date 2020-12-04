黃捷促成立職棒隊 陳其邁：先爭取一軍賽事再規畫球隊

喜歡並支持棒球運動的高雄市議員黃捷今天在議會質詢時，促高雄市成立自己的職棒球隊。高雄市長陳其邁表示，短期先爭取明年一軍賽事在高雄舉行，中長期會規畫高雄有自己的球隊，雨他已開始接洽高雄在地企業，希望高雄的大型製造業能支持高雄的球隊。

黃捷說，棒球期盼職棒第6隊在高雄成立，可是成立新的職棒球隊至少要6億3千多萬元，如果接手原有的球隊，可以直接打一軍，無須等2年，但也至少要3、4億元。

她表示，以現在高雄的運動風氣和財政狀況，要撐起一個職棒球隊有難度，希望陳其邁可以提出成立高雄隊的具體期程，或先行成立業餘城市隊，培養職棒高雄隊基礎。

陳其邁說，短期會先爭取明年一軍賽事在高雄舉行，中長期則規畫高雄的球隊；這段時間他接洽一些高雄在地企業，一個職棒球隊確實非常燒錢，但南部的市場跟球迷人數是夠的，長期來看是有機會；有人建議用廣島鯉魚隊模式，即促成商業合夥經營，大家也可以降低經營的風險和負擔。