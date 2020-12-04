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金門農漁會捍衛縣民健康 宣示使用國產豬肉

中央社 / 金門縣4日電

因應政府明年將開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，金門縣政府輔導農漁會啟動「肉品標示」，農漁會並在縣府建設處帶領下，今天率先宣示全面使用國產豬肉，維護消費者健康。

金門縣漁農會超市為讓民眾能清楚知道所購買的豬肉來源，已針對超市販售的生鮮冷藏冷凍豬肉品清楚標示原產地，建設處長文水成上午和衛生局長李錫鑫，率金門縣農會理事長蔡水游、金門縣農會總幹事黃永堆、金門區漁會總幹事許丕煌等人，到漁會生鮮超市查訪陳列肉品架上的產地標示，並高喊「全民健康、禁用萊豬」。

文水成表示，縣府全力推廣金門在地豬肉，漁會生鮮超市金城店、金湖店及小金門店鋪，以及農會超市將持續採購販售台灣和金門在地豬肉，落實豬肉原產地標示，確保縣民食品安全。

蔡水游表示，中華民國豬隻飼料不能添萊克多巴胺，豬肉才能外銷到日本，但現在卻要讓含有萊克多巴胺的豬肉進入台灣，為了縣民健康和後代子孫，一定要反對到底。

身為縣議員的蔡水游同時表示，衛生局訂定的「食品安全衛生管理自治條例」預定在本屆定期會完成審議後施行；依草案第12條規定違反規定檢出萊克多巴胺等乙型受體素者，處新台幣3萬到10萬元罰鍰，並得按次處罰。

許丕煌表示，為縣民健康，全力遵照縣府規定，供應國產豬肉，並嚴格把關，只要發現萊豬，一定拒絕販賣。

衛生局長李錫鑫則是表示，衛生局下週起將到各豬肉攤商查核，並鼓勵民眾愛用本地生鮮肉品；他說，金門標榜低碳島，愛用本地生鮮肉品不祇是保護民眾健康，減少使用遠地運送的產品也是少碳足跡，節能省碳、愛護地球的做法。

金門 衛生局 肉品

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