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蔣月惠手拿未爆彈引重視 軍警地毯搜索沒發現

中央社 / 屏東縣4日電

屏東枋寮鄉新開村二次大戰的石頭營遺址發現13顆未爆彈，縣議員蔣月惠日前手拿未爆彈引起相關單位重視。軍警昨天聯合展開地毯式搜索沒發現，呼籲民眾如有發現要及時通報。

屏東縣警局枋寮分局今天發布新聞稿表示，之前發現的13顆未爆彈屬國造60迫擊砲彈，為了讓居民安心，昨天在陸軍第八軍團指揮部支援下地毯式探測未爆彈。

國軍未爆彈小組及五四工兵群人員依地形介定探測區域，以日前發現未爆彈位置向外延伸半徑50至100公尺執行探測，主要開設3處工作道，進行來回探測，從上午10時至下午4時，6小時的探測搜查，並沒有發現未爆彈。

枋寮警分局長簡彥匡表示，儘管日前發現的未爆彈確切生產年代不明，外表鏽蝕且引信斷裂，但提醒民眾不可因好奇而撿拾挖掘或拆解，應立即撥打110報案，由警方轉知軍方專業人員移除以確保安全。

新開村因要開發光電區，廠商整地時發現2戰石頭營遺址，引起文史工作者重視要求縣府保留遺址，停止開發光電區，當地部分居民也因反對種電，怕引起土石流，而加入保留遺址、反對種電的陳情抗議行列。

蔣月惠帶著文史學者及居民多次在石頭營遺址抗議，11月29日上午當地居民在遺址週遭的產業道路發現3顆未爆彈，通報軍警處理時又找到3顆；30日蔣月惠與民眾在附近又找到2顆、軍方再找到5顆。

2天一共發現13顆未爆彈，蔣月惠30日在發現未爆彈現場手拿2顆未爆彈要相關單位重視，呼籲大規模搜索。不過，危險動作引發錯誤示範的議論；枋寮鄉公所也出面呼籲相關單位重視，以保民眾安全。

遺址 蔣月惠 文史工作者

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