一件襯衫／4位在各處發光金門囡仔 帶你看見不一樣的島嶼光芒

金門是一座特別的小島，人與人之間的牽絆，是源於同一片土地成長的緊密連結。它所擁有的獨特魅力，令人身處異鄉仍反覆回味咀嚼，是唯有親身體會過才能感受的美麗。

「一件襯衫」與「金門縣政府觀光處」攜手合作，一起創作四支金門形象影片。透過影片中四位身份截然不同、卻又在同一塊土地被孕育長大的主角：新生代作家黃山料、時尚媽咪吳速玲、戲劇女神王晴、金門縣長楊鎮浯，以四個不同面向的議題探討，除了帶給大眾金門美麗的景致之外，又透過每位主角的各自闡述，讓大眾更加了解金門的文化與價值觀。

時光彷彿停滯的金門，適合思緒的沈澱

由新生代作家黃山料作為此企劃第一支影片主角，安排單身時一個人的旅行，帶出金門觀光美景，點出有別於過往在觀光行銷時，呼朋引伴的旅遊方式。讓大眾了解，金門的氣質很寧靜，適合透過一個人旅行來沈澱自己。影片以感性議題切入，讓觀光行銷不僅僅是風景的呈現，更是帶來生命啟發的契機。

「一件襯衫」與「金門縣政府觀光處」攜手合作，一起創作四支金門形象影片。 圖／《一件襯衫》授權提供

長大後發現，只有小時候吃的料理，是再好的廚師都無法滿足的味道

第二支影片，由金門女兒、遠嫁馬來西亞歌手曹格的吳速玲，來述說金門的樸實與童年記憶，傳統市場富人情味的交流，縱使非星級料理，金門美食始終在味蕾留下深刻的記憶。在對談中，帶觀眾感受具體的故事，以及靈魂深處源於金門的樸實。

抵達夢想的終點，不需要彎彎繞繞，也可以是起點

第三支，由離鄉背井到台北追逐夢想的演員王晴，娓娓道來金門人始終躲不掉的宿命——離家。長大的過程中，為了追尋夢想而離開家鄉，那一刻，便是踏上流浪路程的開始。不斷在異鄉尋找歸屬感，但，歸屬感又如何向外尋求而得？離鄉背井，難道是追逐夢想的唯一途徑嗎？在金門這塊小島上，有那麼一群流浪返鄉的青年，在漂泊後更深刻體悟到家鄉獨有的韻味和羈絆，選擇回家「扎根」。

不在乎我的名字是否被記得，只希望你們多認識我的家鄉「金門」

最後一支影片，由金門縣長楊鎮浯縣長的專訪承接其後，透過縣長感性分享的一面，帶出其對金門的用心和期待，以及發展規劃，闡述金門將歷史保留的同時，又開創有別於過往軍事歷史風格的景致，讓金門之美可以永續發展，一點一點被島外的大眾看見。

「一件襯衫」與「金門縣政府觀光處」攜手合作，一起創作四支金門形象影片。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁