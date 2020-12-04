金門某國小疑發生罷凌事件 教育處這樣說

本報昨天獨家報導，金門某國小又發生疑似學生霸凌事件，一位張姓家長在臉書PO文，指稱孩子長期遭到同班同學的欺負，要求轉班，金門縣政府教育處今天上午發佈新聞稿回應，在第一時間就表示關心，且和事件發生學校取得聯繫，瞭解事件經過；教育處也強調，學校處理霸凌事件時，將被害學生轉班是常有的處置方式，但不一定是對孩子最好的方式。

金門縣教育處長羅德水表示，據他了解，家長之所以發文在臉書，是因為向學校反應過，得到的學校回復並不能有效的解決問題，所以想聽聽取其他網友的看法。對此，校方表示，站在教育的立場，所有的教育措施皆從孩子的立場為考量，校方仍希望能面對面與家長進行溝通，持續關注孩子們的狀況，期待能以孩子們的學習權益為出發點尋求共識，進而找出對孩子最好的處理方案。

校方表示，在得知家長希望孩子轉班後，即整理平常觀察的結果，發現兩位孩子的學習適應狀況良好，彼此也有良好的人際互動；後雖有家長投訴事件，但經教師個別教導孩子適當的互動方式及予以適當管教，並仔細觀察後，發覺雙方仍互動友好，客觀觀察結果並未達必須隔離的程度。若貿然隔離兩個孩子，擔心標籤化效應，恐非適當教育作法。

校方強調，任何學生轉班，都必須先針對問題進行了解與輔導，在孩子的學習權益與教師的專業考量下，審慎觀察孩子的學習與人際適應的狀況，依學生實際狀況慎重評估，不宜貿然為之，以免對孩子的成長和正常學習反而帶來更大的困難。

教育處也表示，學校處理霸凌事件時，將被害學生轉班是常有的處置方式，但不一定是對孩子最好的方式；不論此事調查結果如何，都希望各校在遇到類似事件時，除依「校園霸凌防制準則」規定辦理外，處理重點應該是要加強對雙方的輔導，老師也要加強班級的經營，才有可能降低類似事件的再發生，或避免後續處置使孩子的負擔更加沉重。