聽新聞
test
0:00 / 0:00
支持身障朋友 屏基採購庇護產品達千萬 獲金展獎表揚
屏東基督教醫院因每年採購庇護產品金額達千萬元以上，勞動部舉辦金展獎，屏基獲得私立單位採購庇護產品績優獎第一名。
屏基指出， 屏基從1997年起委託屏東基督教勝利之家洗衣庇護工場洗滌布品迄今已23年，是第一家委託勝利之家洗滌布品的機構。清洗品項包含病人服、被單、枕套、床單、隔離衣以及開刀房使用的包布、洞巾還有感染性布品。
從分類清洗、高溫消毒、熨燙、打包、摺疊、分送都有明確的作業規範，避免交叉感染，並定期監控清潔品質，長期以來都符合醫院感染管制要求，身心障礙朋友的工作能力不輸一般業者。近年來屏基每月平均委託洗滌量約6萬公斤，每月採購金額達105萬以上。
新冠肺炎防疫期間，勝利之家洗衣庇護工場不畏疫情堅守工作崗位，遵行衛福部疾管署訂定的被服人員防疫機制、被服處理標準作業程序、健康監測與管理及感染管制教育訓練等，成為屏基的最佳後勤支援部隊。
屏基除了支持身心障礙朋友製作的產品，同時屢獲屏東縣府表揚為進用身心障礙者工作績優單位，依據身心障礙者權益保障法規定民營事業機構員工總人數在67人以上者，應進用身心障礙員工比率不得低於員工總人數1%，屏基目前聘用身心障礙員工14人，超過法定應進用標準。
屏東基督教勝利之家洗衣庇護工場提供身心障礙朋友友善及安全的就業環境，幫助身心障礙朋友達到獨立自主，甚至可以成為家庭經濟支柱，屏基以實際消費行動持續支持庇護工場，善盡企業社會責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言