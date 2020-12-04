支持身障朋友 屏基採購庇護產品達千萬 獲金展獎表揚

屏東基督教醫院因每年採購庇護產品金額達千萬元以上，勞動部舉辦金展獎，屏基獲得私立單位採購庇護產品績優獎第一名。

屏基指出， 屏基從1997年起委託屏東基督教勝利之家洗衣庇護工場洗滌布品迄今已23年，是第一家委託勝利之家洗滌布品的機構。清洗品項包含病人服、被單、枕套、床單、隔離衣以及開刀房使用的包布、洞巾還有感染性布品。

從分類清洗、高溫消毒、熨燙、打包、摺疊、分送都有明確的作業規範，避免交叉感染，並定期監控清潔品質，長期以來都符合醫院感染管制要求，身心障礙朋友的工作能力不輸一般業者。近年來屏基每月平均委託洗滌量約6萬公斤，每月採購金額達105萬以上。

新冠肺炎防疫期間，勝利之家洗衣庇護工場不畏疫情堅守工作崗位，遵行衛福部疾管署訂定的被服人員防疫機制、被服處理標準作業程序、健康監測與管理及感染管制教育訓練等，成為屏基的最佳後勤支援部隊。

屏基除了支持身心障礙朋友製作的產品，同時屢獲屏東縣府表揚為進用身心障礙者工作績優單位，依據身心障礙者權益保障法規定民營事業機構員工總人數在67人以上者，應進用身心障礙員工比率不得低於員工總人數1%，屏基目前聘用身心障礙員工14人，超過法定應進用標準。