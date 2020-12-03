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風強小船停航物資運補受阻 澎湖縣府租貨輪應急

中央社 / 澎湖縣3日電

東北季風凜冽，澎湖縣政府旅遊處今天指出，海上風浪大，澎湖島內離島交通船已停航4天，民生物資無法運補，望安等2、3級離島都面臨民生斷炊危機，已緊急租用客貨輪支援運補應急。

澎湖縣政府表示，澎湖今年東北季風來得比往年早，11月份幾乎都是風嘯嘯，澎湖陣風都達10級左右，澎湖縣車船處所屬的離島交通船及花嶼等2、3級航線的載客小船，都因海象不佳，無法航行，1整個月下來僅開航數航次。

旅遊處指出，縣府為協助離島居民民生需求，緊急租用較大的250噸「光正6號」客貨輪支援運補物資，但自11月迄今，受到海象惡劣等影響，也只航行支援望安花嶼2個航航次，暫解燃眉之急。

東吉及東、西嶼坪嶼等3級離島居民獲知運補事宜，分別爭取能比照航行，輸運民生用品等。對此，旅遊處表示，這涉及航線、合約，需與業者協調。

另外，部分離島居民表示，平時會靠出海作業駛往馬公銷售漁貨時，藉著返航機會，添補民生用品回來，但數量有限僅能應急。

澎湖 航線 馬公

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