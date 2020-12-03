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高雄71期重劃區七旬婦哭訴遭迫遷 政大教授嘆：市地重劃已走偏
高雄71期重劃區衍生迫遷爭議，73歲婦人李金美今由台灣土地正義聯盟等團體陪同到市府抗議，淚訴政府強拆民宅，陪同的成員一度圍剿市府地政官員，場面火爆。到場聲援的政大地政系教授徐世榮慨嘆，台灣的市地重劃已經走偏，高市地政局表示，全案會再努力溝通。
李金美丈夫過世早，兩名兒子體弱多病，一家住高雄71期重劃區，鄰近原台鐵機務段，土地重劃後，去年7月被要求拆屋，限今年底前搬離，但她控訴，土地重劃前未被告知，政府配給的土地需再花255萬價購，她已年邁，無力負擔，房子被拆後，無處安居。
李金美哭訴，重劃區內有公有地，政府卻將她私有土地畫入，估價只補償234萬元。地政局土地開處副處長莊仲甫出面，對徵收土地造成地主不便致歉，但強調都市計畫已核定恐無轉圜空間，71期內私有地占重畫面積的比率不到3%，重劃後，李婦土地比原先多，容積與建蔽率提高，位置臨10道路，莊提及一句「拆房有給補償費啊！」引爆眾怒，被罵「旁邊都是公有地，為何強遷民宅」、「掠奪人權」。
地政局事後表示，李婦2間房約35.69坪，其中半間（約9.98坪）畫為71期重劃區道路用地，可領234萬元地上物補償費，且重劃後配得18.15坪土地，需繳200多萬地價差額。都市計畫公告、重劃程序均合法，另依法補償，行政救濟程序還在進行，由於李婦住無尾巷，有消防安全疑慮，因此將她部分房子畫為道路用地。
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