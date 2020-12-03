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潘孟安推薦家鄉牛杙仔蘿蔔 歡迎到恆春拔蘿蔔

中央社 / 屏東縣3日電

屏東恆春半島的白蘿蔔有個很特殊的在地名叫「牛杙（音ㄧˋ）仔蘿蔔」，縣長潘孟安在臉書推薦這個家鄉冬季限定的農產美味，並歡迎全國民眾到恆春半島拔蘿蔔。

來自恆春半島車城鄉的潘孟安，在臉書推薦懷念的家鄉味，冬季限定恆春半島「牛杙仔蘿蔔」，他說，這絕對是全國最好吃的蘿蔔之一。

潘孟安表示，牛杙仔蘿蔔個頭比一般蘿蔔小，因為生長時有2/3的根莖會露在紅土外，就像早年農民釘入草地綁牛的木樁，所以在地人都叫「牛杙仔蘿蔔（菜頭）」。

潘孟安表示，恆春半島冬季落山風強勁且水份少，「牛杙仔蘿蔔」將所有養分和水分全部往地下莖輸送，吸收落山風濃縮的精華口味，特別甜美，不論是現煮、醃製或做成菜脯，都是恆春半島冬季必備的庶民美食，歡迎到恆春半島拔蘿蔔。

臉書上，潘孟安除了PO出醃製蘿蔔照片外，一道很少看到的料理方式清蒸蘿蔔，整條白蘿蔔切成段淋上蔥蒜醬油，讓許多網友好奇詢問這是什麼煮法。

照片中這道料理是由恆春鎮龍水社區發展協會總幹事林秋月提供，她接受訪問時表示，這道清蒸蘿蔔是恆春人常吃的料理方法，整條白蘿蔔清蒸後，用大蒜、青蔥及辣椒調味的醬油淋上，就很美味。

林秋月表示，老一輩的人為了長久保存，會選擇曬成蘿蔔乾，拿來煮魚頭湯、排骨湯或雞湯，是恆春人冬季餐桌上最常見的時令菜餚，不少旅外鄉親每到冬天都會要求寄送蘿蔔乾，一解鄉愁。

墾管處6日與在地小農合辦「寫意農村樂─嘿呦拔蘿蔔」，可上官網報名；恆春島風行旅也和龍水社區合作推出冬季限定生態旅遊，引領民眾到龍水社區體驗拔蘿蔔，分享當地傳統醃製蘿蔔秘方，還有蘿蔔風味餐。

恆春 潘孟安

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