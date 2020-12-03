影／二戰日軍遺址開發光電 屏東立委籲政府另選種電場址

位於屏東縣枋寮鄉石頭營的光電開發案，施工過程中發現日軍軍事要塞兩處機槍堡，經當地居民陳情，擔心文化資產遭到破壞以及山坡地整地造成土石流，立委陳椒華上周舉辦會勘，確認部分坑道已有崩塌現象，居民更於計畫開發區域南面發現未爆彈數顆，陳椒華上午召開記者會，籲請經濟部與文化部進一步確認因應對策。

陳椒華表示，石頭營是二次世界大戰後日軍為防守美軍登陸枋寮而建造的軍事要塞，佔地約103公頃且至今保留完好，也成為台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群棲息地，是結合世界歷史與在地生態很棒的文化資產，也是枋寮珍貴的在地特色，但因光電業者選址於此而引發爭議。

陳椒華認為，在文化資產價值調查評估未完成之前，應依照文化資產保存要求停工，否則施工過程對於文化資產所造成的可能損害或因震動而造成坑道崩塌等，文化部要負責，而經濟部能源局對此個案因文化資產調查而導致施工延宕情形，也應允許其完工期程延後，否則業者因趕工壓力而造成文化資產不可回復之損害，經濟部也要負責。

石頭營文化資產提報人林炫耀表示，位於屏東枋寮的二戰石頭營要塞，在100公頃範圍内就有60多座軍事設施，為目前台灣僅存、也是世界罕見的完整二戰日軍軍事遺址，未料竟成為光電業者選址地點，他呼籲政府另選種電場址，保留珍貴文化遺產。