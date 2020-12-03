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北台灣有Xpark城市海洋館 三地聯手富邦打造高雄海洋館
三地集團今年初入主南仁湖企業，董事長鍾嘉村同時接掌南仁湖董事長，為將產業版圖結合發揮綜效，今天與富邦集團簽約合作打造高雄海洋館，將是三地集團繼屏東海生館、台中海洋館後，旗下第3座海洋館，也是繼日本橫濱八景島在北台灣桃園開設分館「Xpark」，南台灣首座民營城市型海洋館。
鍾嘉村說，高雄市是具有厚實底蘊和豐富生態的海洋城市，承襲高雄位居國際港口的地理位置，高雄海洋館也將開展民眾對於海洋更多的想像及溝通，以全新不同面向來體驗海洋奧秘；這棟坐落於捷運凹子底站的城市新地標，包含百貨、飯店、運動中心及辦公大樓，未來將直接連通捷運及輕軌，成為高雄最繁忙商圈，預計5年後完工。
三地集團有豐富企業運營經驗及多角化事業版圖，目前旗下包含建設營造、土地重劃、交通運輸、油品能源、觀光流通、休閒食品6大事業群，年初接手南仁湖企業，集團休閒事業體更多了從未經營過的海洋館產業；鍾嘉村透過活化事業整合，並積極拓展觸角，接手南仁湖企業不到一年便宣布和富邦集團合作高雄凹子底站開發案，負責海洋館營運，也是三地集團旗下首座民間自營海洋館。
鍾嘉村說，這將是南台灣最大規模的地上權案，緊臨北高雄最精華的農16重劃區，在商圈不同事業體以及周邊交通配套相互連結下，將帶動新一波高雄商圈發展，也將成為高雄新核心，集團除了屏東海生館外，還有正緊鑼密鼓籌備中的台中海洋館和剛簽約的高雄海洋館，相較其他兩個海洋館位於旅遊觀光帶，身處於雙塔高樓中心點的高雄海洋館，被視為城市中的綠洲，將帶領遊客打開感官，感受海洋深不可測的奇幻美麗。
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