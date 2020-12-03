迎盛大跨百光年 高市備免費公車加密接駁

高雄市宣布2021「跨百光年」跨年活動，還首創高流、蓬萊雙舞台表演，最強黃金陣容；盛大的跨年活動，交通是一大挑戰，市府交通局做好疏運準備，有免費公車還要加密班距服務。

隨著市府公布跨年活動內容之後，網友在社群讚爆，不少人串聯要參與高雄跨百光年；不過交通問題會是一大考驗。

市府交通局長張淑娟今天指出，已規劃免費接駁公車，也會視等候人潮加密班距，並協調高捷及輕軌提升服務及疏導龐大跨年人潮。另外，會在活動場域內做機車停車場實施滿場管制機制，外縣市汽車則建議停放於市區外圍，再轉乘捷運進入市區更便捷。

市府發布新聞稿並呼籲民眾優先選擇搭乘捷運橘線到O1西子灣站或O2鹽埕埔站，或乘輕軌至C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站，下車後步行5至10分鐘，即可達高流舞台或蓬萊舞台。

高市府指出，跨百光年是「懷著音樂祭靈魂」的演唱會方式舉辦；創作型音樂人比例過半，不管是高流舞台的所有陣容，以及蓬萊舞台卡司八三夭、滅火器樂團、韋禮安、影子計劃、茄子蛋、謝銘祐領軍的麵包車樂團等，都可見高雄對音樂創作能量的重視，也是展現高流成為音樂發聲地的企圖。

高雄跨年有雙舞台；蓬萊舞台位在高雄港棧庫區3至10號碼頭，高流舞台在高雄流行音樂中心戶外，與蓬萊舞台呈黃金對角線，以海陸空3向度設計將帶給民眾有別於傳統跨年的全新體驗。