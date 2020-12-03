快訊

台灣登山教育的今與昔：一場提升安全意識的長期抗戰

遭爆搭高鐵50分鐘都不戴口罩 藍委致歉：甘願受罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂廢機油囤積 金門縣府補貼廢潤滑油運費

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局將補助廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費，補助費率每公噸新台幣1500元。圖／縣府提供
金門縣環保局將補助廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費，補助費率每公噸新台幣1500元。圖／縣府提供

受到新冠肺炎疫情影響，導致廢潤滑油再利用製品使用量減少，回收價格低落，為暢通回收管道，金門縣環保局今天表示，即日起至12月31日止，將補助廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費(含清運容器自台灣港口運送至金門港口之運費) ，補助費率每公噸新台幣1500元。

金門縣環保局表示，受疫情與油價下降等因素影響，造成廢潤滑油(俗稱廢機油)產源業者所產生之廢潤滑油無法順利去化，而有囤積現象，為暢通其回收管道，協助廢潤滑油相關產源業者去化所產生之廢廢潤滑油，環保局參考目前市場上回收、清除及後端處理等現況，訂定有關廢潤滑油清運回台之運補助原則。

補助對象為合法實際從事廢潤滑油清除之清除機構，補助項目為廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費(含清運容器自台灣港口運送至金門港口之運費) ，補助費率每公噸新台幣1,500元，補助期程自109年11月9日起至109年12月31日止。環保局表示申請廢潤滑油運台運費補助之公民營廢棄物清除機構，其所許可項目必須含有廢棄物代碼D-1703廢潤滑油此一項目，回收清除之廢潤滑油交付對象也必須為合格公民營廢棄物處理機構或再利用機構。

環保局提醒廢潤滑油產源之業者，切勿將所產出廢潤滑油隨意傾倒，應妥善貯存於儲油設備後交由合格之公民營廢棄物清除機構或合法運輸業委託清除，並留存委託清除書面紀錄文件備查，同時也建議業者應該把各項成本計入，包含廢潤滑油後續處理費用，以因應市場之回收現況，回歸使用者付費之精神。

如果家戶自行更換產生之少量廢潤滑油，請裝於容器內交給資源回收車或交由機車行、汽車維修廠及加油站等所設置之廢潤滑油回收站進行回收。產源業者及民眾如有廢潤滑油無法回收去化問題，可逕向環保局洽詢。

金門 廢棄物 疫情

延伸閱讀

金門缺水遇乾旱 縣府開會研商天然災害救助

花蓮金門縣政交流 盼結合兩縣觀光優勢打造花金旅遊線

清除海廢可獲禮券 竹市府邀漁民加入環保艦隊守護海洋

金門花蓮包機反應熱 徐榛蔚：盼促成定期航班

相關新聞

岡山警與超商店長募資做愛心 讓弱勢族群溫暖過冬

高雄市岡山警分局嘉興派出所本月1日首次與超商嘉興店長許瑞娟合作，結合轄內各里里長關懷訪視，進行募集民生物資捐贈弱勢族群活...

影／二戰日軍遺址開發光電 屏東立委籲政府另選種電場址

位於屏東縣枋寮鄉石頭營的光電開發案，施工過程中發現日軍軍事要塞兩處機槍堡，經當地居民陳情，擔心文化資產遭到破壞以及山坡地...

北台灣有Xpark城市海洋館 三地聯手富邦打造高雄海洋館

三地集團今年初入主南仁湖企業，董事長鍾嘉村同時接掌南仁湖董事長，為將產業版圖結合發揮綜效，今天與富邦集團簽約合作打造高雄...

憂廢機油囤積 金門縣府補貼廢潤滑油運費

受到新冠肺炎疫情影響，導致廢潤滑油再利用製品使用量減少，回收價格低落，為暢通回收管道，金門縣環保局今天表示，即日起至12...

金門缺水遇乾旱 縣府開會研商天然災害救助

金門遭遇10年來最嚴重的一次乾旱，日前有農民向縣議會陳情反映，表示地區不少農友，在農委會農業天然災害救助公布前就已完成高...

黃捷昔酸韓國瑜「總機」明使「百裂拳」質詢「陳主機」

退出時代力量、目前是無黨籍的高雄市議員黃捷，明天上午10時輪到市政總質詢，今天她在臉書「洩題」明天要質詢的重點，並用漫畫...

中華藝校社區嘉年華「華藝萬花筒」 展現多元藝術才華

高雄市中華藝術學校今年秋季藝術展演，以「萬花筒」的概念策展，包括動態與靜態的視覺、表演、音像藝術作品，學生們以夢幻多變的...

台北市有月租4萬社宅 林欽榮：高雄社宅有5折到8折優惠

台北市明倫社會住宅部分3房型每月租金高達4萬元，台北市長柯文哲說出「不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人」，引發議論。高雄...

屏東東港大潭社區逢雨必淹 水利署編1.48億元改善排水

屏東縣東港鎮居住600多戶的大潭社區，因地勢低窪，排水設計不佳，每逢大雨就淹水，居民叫苦連天，在屏東縣政府與立委周春米向...

一座國民運動中心4億元 李眉蓁疑高市2年真能建10座？

高雄市長陳其邁要在2年內完成10座運動中心，高雄市議員李眉蓁今天質詢時追問市府運發局長侯尊堯得知每座需4億元左右，即質疑...

阿塱壹古道救援快不得 鈦合金輪式擔架成救援利器

台東縣達仁鄉南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村間的濱海步道，是台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線，屏東縣政府2012年設立「旭海觀...

明明賣胡椒蝦竟堅持貼國產豬標章？高雄攤商原來為這項

明年元月美國萊豬可以整豬進口，許多賣豬肉相關食品的店家、攤商向政府索取國產豬肉的標章，放在店內或攤前顯眼的地方。高雄市六...

熱門新聞

台中中央公園要啟用了！6日下午1點交管、接駁彙整

台南鹽水分駐所人事布達 新任所長各界觀禮

六合夜市辦桌免費吃爭議未了 綸創公關遭解約：難以接受

張惠妹台東跨年演唱會採實名制 如疫情嚴重恐不開放入場

桃園市再推免費一日遊 12月下旬開跑

照顧故鄉老人 南六董事長斥資2500萬蓋共餐廚房今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。