憂廢機油囤積 金門縣府補貼廢潤滑油運費

受到新冠肺炎疫情影響，導致廢潤滑油再利用製品使用量減少，回收價格低落，為暢通回收管道，金門縣環保局今天表示，即日起至12月31日止，將補助廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費(含清運容器自台灣港口運送至金門港口之運費) ，補助費率每公噸新台幣1500元。

金門縣環保局表示，受疫情與油價下降等因素影響，造成廢潤滑油(俗稱廢機油)產源業者所產生之廢潤滑油無法順利去化，而有囤積現象，為暢通其回收管道，協助廢潤滑油相關產源業者去化所產生之廢廢潤滑油，環保局參考目前市場上回收、清除及後端處理等現況，訂定有關廢潤滑油清運回台之運補助原則。

補助對象為合法實際從事廢潤滑油清除之清除機構，補助項目為廢潤滑油自金門港口運送至台灣港口船運費(含清運容器自台灣港口運送至金門港口之運費) ，補助費率每公噸新台幣1,500元，補助期程自109年11月9日起至109年12月31日止。環保局表示申請廢潤滑油運台運費補助之公民營廢棄物清除機構，其所許可項目必須含有廢棄物代碼D-1703廢潤滑油此一項目，回收清除之廢潤滑油交付對象也必須為合格公民營廢棄物處理機構或再利用機構。

環保局提醒廢潤滑油產源之業者，切勿將所產出廢潤滑油隨意傾倒，應妥善貯存於儲油設備後交由合格之公民營廢棄物清除機構或合法運輸業委託清除，並留存委託清除書面紀錄文件備查，同時也建議業者應該把各項成本計入，包含廢潤滑油後續處理費用，以因應市場之回收現況，回歸使用者付費之精神。

如果家戶自行更換產生之少量廢潤滑油，請裝於容器內交給資源回收車或交由機車行、汽車維修廠及加油站等所設置之廢潤滑油回收站進行回收。產源業者及民眾如有廢潤滑油無法回收去化問題，可逕向環保局洽詢。