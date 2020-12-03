金門缺水遇乾旱 縣府開會研商天然災害救助

金門遭遇10年來最嚴重的一次乾旱，日前有農民向縣議會陳情反映，表示地區不少農友，在農委會農業天然災害救助公布前就已完成高粱收割作業，或申請時遭受困難，希望能放寬天然災害救助申請，讓農民得以申請到補助。金門縣政府昨特別召開「金門縣各鄉鎮9-10月旱災辦理農業天然災害現金救助協調會議」，縣府秘書長陳朝金表示，希望簡政便民，讓民眾得以申請天然災害救助，減少農民生產損失。

這項會議於昨日召開，會議由秘書長陳朝金主持，金寧鄉鄉長楊忠俊、金沙鎮鎮長吳有家及其他各鄉鎮公所承辦人員出席與會，縣農業試驗所長楊慧明及建設處農林科都出席。

陳朝金表示，因乾旱公告之農業天然災害救助，此次為金門地區首次辦理，各鄉鎮公所於受理時可能因為各種受理樣態不同，處理方式也略有不同。考量近年來因受極端氣候影響，後續仍有可能發生類似天然災害救助情事，且地區契作模式又與台灣不盡相同，希望藉由此次會議，討論出一個各鄉鎮認同之可行性方案，讓爾後受理申請的作業更加順暢。

會中首先由建設處就農業天然災害救助受理流程及農民申請時所需文件進行說明，針對民眾送件部分，各公所受理農民申請農業天然災害救助，於作業期限內應先受理收件，資料若有不全事後再請農民於期間內補正，核發對象應以現耕人為主。