中華藝校社區嘉年華「華藝萬花筒」 展現多元藝術才華

高雄市中華藝術學校今年秋季藝術展演，以「萬花筒」的概念策展，包括動態與靜態的視覺、表演、音像藝術作品，學生們以夢幻多變的視角，呈現藝術的多元樣貌。12月5日周末9點半到下午4點半，校園變身社區嘉年華，邀民眾「藝」情玩樂。

中華藝校秋季展演每年吸引上萬人次參與，今年除了視覺藝術、音像藝術及表演藝術，還有創意無限的文創小品、假日藝術市集，以及華藝盃街舞、歌唱競賽、大學藝術博覽會等。主任盧昰余說，秋季藝術展演是在同一個場域，辦理多場次、多元跨域性的展演活動，是學生展現自我的學習成果與教師最直接公開觀課的場域。

美術科學生結合創意、藝術、設計理念，端出插畫、漫畫、包裝設計、麥克筆繪畫，以及全國學生美術比賽高雄市前三名的優質作品、街頭藝人表演。時尚工藝科今年以金屬工藝、陶藝、木藝、複合媒材等素材，透過明暗色調配置變化，折射出「青春」、「魔幻」變化萬千的萬花筒作品。

多媒體動畫科展出原創角色設計、動漫插畫及創意動畫短片、line貼圖、四格漫畫等作品。科主任劉立安表示，在學生學習地圖中安排有「商業攝影、影音製作、漫畫實作」等實務操作課程，著重在光源控制、人物姿態調整、專業修圖等方向。

中華藝校2020秋季展演「華藝萬花筒」主題創作曲，出自在國中時期沒有音樂基礎、也沒學過詞曲創作的學生林佳琪。她說在聽寫視唱課程中發現自己對作詞作曲有興趣，於是從零開始接觸學習，進而譜下今年秋展活動的主題曲。音樂科華藝管弦樂團今年與正興國中管弦樂團，演出貝多芬C大調第1交響曲，及美女與野獸主題曲。

無蹈科蟬聯高雄市全國學生舞蹈比賽14連霸，以潮流街舞貫穿所有的傳統舞蹈，融合芭蕾、民俗、武術等不同風貌的創意街舞。影劇科將在秋季展演活動節目中推出閃電21人 3.0版的街舞，在全國學生戲劇競賽獲得優勝的團隊，更是編寫演出「萬花筒之星」歌舞劇。

雙語小學部張志鵬主任說，華藝附小演出「學習萬花筒」、「藝童Show才藝」「節慶記憶對對碰」、「加加減減蹦蹦跳」、「保麗龍的大冒險」、「美語單字卡記憶配對」、「美語黏土船大冒險」，以及快樂學習做公益的跳蚤市場愛心義賣。