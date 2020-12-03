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台北市有月租4萬社宅 林欽榮：高雄社宅有5折到8折優惠

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員李眉蓁要高雄市政府推社會住宅時重視品質和租金優惠。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員李眉蓁要高雄市政府推社會住宅時重視品質和租金優惠。記者楊濡嘉／攝影

台北市明倫社會住宅部分3房型每月租金高達4萬元，台北市長柯文哲說出「不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人」，引發議論。高雄市副市長林欽榮今天表示，高雄市的社會住宅品質不會比一般民宅差，租金約為一般租金的5折到8折；副市長史哲強調社會住宅不是窮人的住宅，是不同世代、 不同工作需要、不同人生階段所需要的住宅。

高雄市議員李眉蓁今天質詢時問到社會住宅議題，以荷蘭的社會住宅為本，認為高雄市興建社宅要重視品質，要營造社會住宅好的氛圍。她提到台北市社會住宅最近受到的議論，認為如果社宅的租金超過4萬元，還叫社會住宅嗎？但社宅仍要有好品質。

曾任台北市副市長的林欽榮說，他在台北蓋了約兩萬多戶社宅，社宅「非國民住宅」，是政府擁有、持有的；高雄所建的社宅不會比一般民宅差，而且一定要智慧化，年輕人最需要智慧化，這是基本配備，如果有日照、長照的話，也能結合；高雄一定要「後發直追」。

林欽榮說，中央在高雄市蓋6000戶，高雄市自己追加2880戶，大家都很重視這件事，像橋科外圍就需要企業安家住宅，他推估60%的社宅推出去，會有很多年輕人租住，年輕人要創業，市政府幫他們一把，能維持「三年加三年」住社住的時間。

對於社宅的租金，林欽榮跟議員保證，一般戶大致是市價租金的8折、7折，如果是弱勢者，是5折， 這是常規，高雄市也獲得中央很大的保證，這是可以融資的，而且是20年低利的，非自償的部分是政府幫忙吸收補助。

高雄市長陳其邁規畫的社會住宅，有一部分在亞洲新灣區的特貿三旁，李眉蓁認為陳其邁要在亞灣區發展5GAIoT，可以為年輕人創造就業機會，即肯定在特貿三周邊建社宅，但要求市府不要破壞高雄的景觀，也不能隨便做。

李眉蓁另質詢史哲，社會住宅要給租金優惠，品質上也要打造出好的氛圍，史哲曾把老舊的棧貳庫打造出文創休閒面 貌，好的開始是成功的一半，史哲對於社宅可以提供好的構想，讓市民覺得住社會住宅也很有面子，不要讓社會予人弱勢者住的住宅這樣的印象。

史哲表示，2018年規畫的凱旋青樹社會住宅現在正在興建， 就是結合衛武營的建築師；社宅整個設計的品質，對社宅未來的推動非常的重要， 就是要改變社會對社宅的刻板印象；社會住宅不是窮人的住宅，那是不同世代、不同工作需要、 不同人生階段所需要的住宅。

高雄市副市長林欽榮對高雄社會住宅的品質、對年輕人和弱勢照顧有信心。記者楊濡嘉／攝影
高雄市副市長林欽榮對高雄社會住宅的品質、對年輕人和弱勢照顧有信心。記者楊濡嘉／攝影

社會住宅 社宅 高雄市

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