台北市有月租4萬社宅 林欽榮：高雄社宅有5折到8折優惠

台北市明倫社會住宅部分3房型每月租金高達4萬元，台北市長柯文哲說出「不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人」，引發議論。高雄市副市長林欽榮今天表示，高雄市的社會住宅品質不會比一般民宅差，租金約為一般租金的5折到8折；副市長史哲強調社會住宅不是窮人的住宅，是不同世代、 不同工作需要、不同人生階段所需要的住宅。

高雄市議員李眉蓁今天質詢時問到社會住宅議題，以荷蘭的社會住宅為本，認為高雄市興建社宅要重視品質，要營造社會住宅好的氛圍。她提到台北市社會住宅最近受到的議論，認為如果社宅的租金超過4萬元，還叫社會住宅嗎？但社宅仍要有好品質。

曾任台北市副市長的林欽榮說，他在台北蓋了約兩萬多戶社宅，社宅「非國民住宅」，是政府擁有、持有的；高雄所建的社宅不會比一般民宅差，而且一定要智慧化，年輕人最需要智慧化，這是基本配備，如果有日照、長照的話，也能結合；高雄一定要「後發直追」。

林欽榮說，中央在高雄市蓋6000戶，高雄市自己追加2880戶，大家都很重視這件事，像橋科外圍就需要企業安家住宅，他推估60%的社宅推出去，會有很多年輕人租住，年輕人要創業，市政府幫他們一把，能維持「三年加三年」住社住的時間。

對於社宅的租金，林欽榮跟議員保證，一般戶大致是市價租金的8折、7折，如果是弱勢者，是5折， 這是常規，高雄市也獲得中央很大的保證，這是可以融資的，而且是20年低利的，非自償的部分是政府幫忙吸收補助。

高雄市長陳其邁規畫的社會住宅，有一部分在亞洲新灣區的特貿三旁，李眉蓁認為陳其邁要在亞灣區發展5GAIoT，可以為年輕人創造就業機會，即肯定在特貿三周邊建社宅，但要求市府不要破壞高雄的景觀，也不能隨便做。

李眉蓁另質詢史哲，社會住宅要給租金優惠，品質上也要打造出好的氛圍，史哲曾把老舊的棧貳庫打造出文創休閒面 貌，好的開始是成功的一半，史哲對於社宅可以提供好的構想，讓市民覺得住社會住宅也很有面子，不要讓社會予人弱勢者住的住宅這樣的印象。