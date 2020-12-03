李眉蓁批延續工程且居功 陳其邁：建設環環相扣

國民黨高雄市議員李眉蓁今天指出，市長陳其邁上任後包括捷運黃線及橋頭科學園區案都是過去中央已核定等延續性工程，前市府已在做，批評市府會宣傳居功。陳其邁表示，建設環環相扣。

有關李眉蓁的批評，市府新聞局長董建宏表示，有多項重要建設是陳其邁於中央任職時協助爭取，是在為高雄建設打拚，希望高雄更好、更進步、不失市民利益。

李眉蓁在市長補選時代表國民黨參選，也是陳其邁的競爭對手，在選舉結束，李眉蓁今天首次在議會總質詢對上陳其邁，火力猛烈批評陳其邁的施政，她還說選舉是一時的，她就事論事。

談到陳其邁百日施政，李眉蓁指包括仁武產業園區、國巨集團投資、捷運黃線等建設工程都是早就被核定或業者就已宣布了，多項工程都是延續性的且前朝也有在做，但陳其邁團隊擅長宣傳，如果是前朝就在做的，就不要一直當做自己的功勞。

她鎖定亞灣區內的「特貿三」開發案，市府給予提高住宅容積，質疑是獨厚「特貿三」；她問「特倉三」是否也要比照提高。她說前朝執政協調中油將「特倉三」做高雄軟體科學園區的二期開發案，但是未果，質疑現在卻可以將特倉三納入高軟二期開發。

陳其邁答詢，「特倉三」案是專案審查，前朝任內都審會沒有同意，現在國際產業鏈重組，還有5GAIoT相關產業大廠進駐，經濟部考量產業群聚效果有發展需求。

有關「特倉三」做軟科二期開發案，副市長林欽榮表示，市府召集開會研商高軟二期開發，包括中油、經濟部、市府都發局及經發局等都有共識，進一步洽定高軟二期，報院編定及開發事宜。

陳其邁強調，產業發展是環環相扣，有很多國際大廠要進駐，盼高軟二期「特倉三」案的開發可以帶動亞灣及高雄產業的發展轉型。

李眉蓁除了質詢批評，稍早也在臉書貼文指陳其邁就職百日，國民黨評分不及格。