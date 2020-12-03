聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東東港大潭社區逢雨必淹 水利署編1.48億元改善排水
屏東縣東港鎮居住600多戶的大潭社區，因地勢低窪，排水設計不佳，每逢大雨就淹水，居民叫苦連天，在屏東縣政府與立委周春米向中央爭取下，經濟部水利署第7河川局表示，11月底初審通過大潭社區排水改善工程1.48億元經費，定明年3月動工；周春米要求提早施工，解決地方的淹水噩夢。
周春米表示，東港大潭社區淹水的情況讓居民生命財產飽受威脅，一年當中積水、淹水次數時常達到3次以上，嚴重時甚至可以看到魚直接悠遊在淹水的大街上，當地里長多次反應，甚至還調來抽水機應急，但終究只是治標不治本。
她說，縣府也接獲陳情，在108年向水利署提報多項計畫，東港大潭社區排水改善便是其中一項工程，由於水利署經費不足，當時並未核定，這次終於傳出好消息。
她說，團隊接獲里長陳情，今年4月邀集七河局丶縣府水利處及地方人士會勘，要求水利署儘快核定，也持續向中央爭取相關預算改善排水狀況，總算在年底通過初審；改善工程包括增設雨水箱涵，疏浚排水渠道和大潭新支線排水系統改善等工程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言