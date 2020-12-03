屏東東港大潭社區逢雨必淹 水利署編1.48億元改善排水

屏東縣東港鎮居住600多戶的大潭社區，因地勢低窪，排水設計不佳，每逢大雨就淹水，居民叫苦連天，在屏東縣政府與立委周春米向中央爭取下，經濟部水利署第7河川局表示，11月底初審通過大潭社區排水改善工程1.48億元經費，定明年3月動工；周春米要求提早施工，解決地方的淹水噩夢。

周春米表示，東港大潭社區淹水的情況讓居民生命財產飽受威脅，一年當中積水、淹水次數時常達到3次以上，嚴重時甚至可以看到魚直接悠遊在淹水的大街上，當地里長多次反應，甚至還調來抽水機應急，但終究只是治標不治本。

她說，縣府也接獲陳情，在108年向水利署提報多項計畫，東港大潭社區排水改善便是其中一項工程，由於水利署經費不足，當時並未核定，這次終於傳出好消息。

她說，團隊接獲里長陳情，今年4月邀集七河局丶縣府水利處及地方人士會勘，要求水利署儘快核定，也持續向中央爭取相關預算改善排水狀況，總算在年底通過初審；改善工程包括增設雨水箱涵，疏浚排水渠道和大潭新支線排水系統改善等工程。