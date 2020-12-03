信功證實主動申報消防安檢 潘孟安指查水表是栽贓

屏東縣消防局昨天派員稽查信功實業公司，被國民黨質疑是「查水表」，縣府澄清是例行性安檢。信功實業業務經理楊旻叡今天表示，的確是他們主動申報的例行性消防安檢。

屏東縣長潘孟安今天上午在縣議會接受質詢時，議員陳明達質詢是否對信功實業「查水表」，潘孟安指「查水表」完全是烏龍及栽贓，強調政治口水不應該影響公務員的既定工作。

屏東縣消防局昨天到信功實業股份有限公司進行消防安全檢查，被國民黨質疑是「查水表」，縣府昨晚召開記者會澄清指出，是信功實業委託的消防設備公司於11月27日主動提出例行檢修申報，消防局發現有缺失，又剛好昨天上午有人檢舉信功的消防安檢及勞動條信不符規定，因此前往現場檢查。

楊旻叡今天上午接受媒體訪問時表示，的確是2年1次的例行性安檢，是由他們委託的消防設備公司主動提出申請，就是「時間點有點巧合」，但是消防局到公司安檢後，並沒有告知他們缺失有哪些。

楊旻叡也表示，身兼國民黨中常委的董事長楊博仁前晚在臉書（Facebook）發聲明，指「信功實業不支持萊豬」，這不是打臉行政院長蘇貞昌，而是來自客戶的要求澄清，信功實業肉品一直以來都是強調抗生素、磺胺劑類、萊克多巴胺等零檢出。

潘孟安上午在議會表示，說屏東縣政府「查水表」完全是烏龍、栽贓，信功實業是不錯的公司，為台灣爭取外匯，但公務員的例行性工作不應該被政治炒作。

潘孟安表示，縣府昨天稽查信功實業，除了是早已排定的例行工作外，也因為昨天上午接到一通1999的檢舉電話。

潘孟安強調，這通1999檢舉電話長達5分鐘，發話地點已經查出來，是否刻意舉報或帶風向，這種做法很惡質，整起事件被說成「查水表」，他覺得很遺憾，完全是羅織，保證絕無此事，公務人員不必為政治服務。

中國國民黨昨天召開記者會，指蘇貞昌1日在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢有關萊豬議題時提及屏東信功肉品「很支持」，楊博仁當晚在臉書發聲明指信功實業不支持萊豬，昨天卻有屏東消防局前往信功進行安檢，國民黨質疑是「查水表」。