一座國民運動中心4億元 李眉蓁疑高市2年真能建10座？

高雄市長陳其邁要在2年內完成10座運動中心，高雄市議員李眉蓁今天質詢時追問市府運發局長侯尊堯得知每座需4億元左右，即質疑陳團隊到底可不可能在2年內完成10座？陳其邁強調除了OT和BOT之外，會根據新的規範跟中央申請補助，盼在短期內能興建國民運動中心。

李眉蓁說，前市長陳菊主政時，高雄市退兩座國民運動中心的經費還給中央，現在陳其邁說要在2年內建10座，令人質疑是否是呼口號。

李眉蓁先後追問侯尊堯每座國民運動中心需要多少經費？問財政局長陳勇勝要如何籌措這些財源？侯尊堯表示每座需約4億元，陳勇勝說會資源有限的情況下，透過財源管控來籌措財源。

侯尊堯表示，市府要興建的10座國民運動中心，目前3座爭取中央補助，預算上中央可以分攤，3座利用既有的閒置空間，3座規畫與社宅和捷運共構，還有已經開工興建的鳳山國民運動中心。

陳其邁說，高雄市過去的國民運動中心是太少了，現在要。興建國民運動中心，有一些資格和條件，有些他認為不太合理，例如一 定要用體育場用地，他昨天已和教育部長潘文忠談過，希望能改變這些規定，以能在短期內興建好國民運動中心。