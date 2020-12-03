阿塱壹古道救援快不得 鈦合金輪式擔架成救援利器

台東縣達仁鄉南田村至屏東縣牡丹鄉旭海村間的濱海步道，是台灣僅存沒有公路經過的原始海岸線，屏東縣政府2012年設立「旭海觀音鼻自然保留區」後，掀起俗稱「阿塱壹古道」的古道探訪熱，已有逾50萬人造訪，偶會發生遊客身體不適救援案，救援人員卻苦於崎嶇地形，縣消防局第4大隊引進輕型鈦合金輪式擔架，省力又快速，成為救援利器。

依「旭海觀音鼻自然保留區」依規定，遊客進入古道必須預約申請，採總量管制，每周不得超過2100人，每天保留80人給旭海社區，在涼爽秋冬的旺季，假日都額滿，統計開放以來已有逾50萬人造訪；但長達10公里的古道地形崎 嶇，救護人員每遇通報救援案，徒步往返相當耗時費力，縣議員林采穎建議當地消防分隊配置輕型鈦合金輪式擔架，可縮短救援時間，讓客生命安全多分保障。

縣消防局第4大隊長陳昆武說，鈦合金輪式擔架由全地形輪胎、金屬固定支架、固定帶所組成的輪組，搭配鈦合金籃式擔架，重量輕，應用於救災，適合野外救助案件搬運病患，越野性能尤佳，就近配置在牡丹消防分隊，遇狀況隨時使用。

他說，經現地實際演練，相較於單純使用長背板或SKED（捲式搬運墊），鈦合金輪式擔架搬運方式省力且效果佳，單輪設計不論是在礫石灘地形或是狹窄林道，行走更方便，可發揮絕佳的搬運效果，不僅增快移動速度，也大大減輕人力負擔，搬運過程對傷者也有好的保護，安全性相對提高。