三信觀光科僑生專班零基礎2年培訓 拿華語文流利級證書

高雄市三信家商設僑生專班，觀光事業科三年級的僑生專班35人，大部分的華語都是「鴨子聽雷」，在受過華語教學師資培訓後，這學期全數通過教育部華語文能力測驗，取得聽、讀能力流利級證書。好消息傳回學生的僑居地，當地的師長們覺得很高興，也對學生未來能留在台灣讀書或工作，充滿信心。

三信表示，這班的學生來自馬來西亞、泰國、印尼以及越南等地，除了馬來西亞的學生原本華語文能力較佳外，泰國、印尼以及越南的學生，在來到台灣之前，華語文幾乎都是零基礎。到三信家商就讀2年多之後，加強學習，現在都能流利地使用華語文與人溝通。

來自泰國的僑生趙富龍，除了說好中文，更喜歡唱中文歌，曾在正修科技大學所舉辦的歌唱比賽中，拿到最佳潛力獎。來自印尼的朱嘉玲與劉美燕說，在學校課堂上可以學習到許多中文，在職場實習則能實際運用華語文，與同事、客人交流，多學習與使用可以讓華語文能力進步神速。

越南僑生陳學和、劉美敏及賴泳權，很喜歡台灣便利的生活與交通，雖然原本都不會說華語文，但在反覆練習之下，也順利通過測驗。

觀光科僑生專班導師葛小菱從高一開始，就帶著這些僑生一步步扎實學習華語文。她表示，平時以生活情境引導學生學習華語文；在考照前，運用華語文專業，依學生不同的語言能力，取樣試題讓學生練習華語測驗。