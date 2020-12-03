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中山大學駐校樂團巡演 「六人組」12月北中南音樂饗宴

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學駐校樂團巡演，「六人組」12月辦音樂饗宴。圖／中山大學提供
中山大學駐校樂團巡演，「六人組」12月辦音樂饗宴。圖／中山大學提供

後疫情時代，讓音樂會成為心靈食糧。中山大學駐校樂團巴洛克獨奏家樂團藝術總監李美文將攜手樂團首席，細膩演繹法國作曲家蕭頌的《D大調為小提琴、鋼琴與弦樂四重奏協奏曲，作品21》，並請兩次入圍金曲獎的中山大學音樂系副教授李思嫺，為音樂會量身打造《六重奏－給2020年》。集結鋼琴、小提琴及弦樂四重奏的「六人組」，將於12月12、17、18日分別於松菸誠品表演廳、台中國家歌劇院小劇場、衛武營國家藝術文化中心表演廳演出。

中山大學音樂系教授李美文表示，對於音樂家而言，室內樂的演奏比起樂團，有更多自由詮釋的空間，且相當具有挑戰性。台灣觀眾普遍喜歡大型管弦樂團演奏的交響樂作品，而較少欣賞像室內樂如此較為靜態、細膩且精緻的音樂藝術。此次安排鋼琴、小提琴與弦樂四重奏的六重奏形式，音樂家們彼此需要更多的默契，這也是在台灣較少被演出的形式。

李美文說，《D大調為小提琴、鋼琴與弦樂四重奏協奏曲，作品21》，是少數蕭頌在世時便廣為周知的名曲。1892年這首罕見的協奏曲，在比利時由以沙易擔綱首演後便大獲好評。李思嫺為音樂會量身打造全新創作《六重奏－給2020年》，風格結合了東方與西方的音樂語彙。

巴洛克獨奏家樂團成員，多是具音樂博士學位的大學教授級、樂團首席及演奏者，水準頂尖。透過多樣元素的結合，使聽眾在聆聽西方古典音樂時，也能認識台灣作曲家的優秀作品，並致力於將台灣的音樂推至國際舞台。演出訊息12月12日晚上7點半在台中國家歌劇院小劇場，17日晚上7點半在台北松菸誠品表演廳，18日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心表演廳。

中山大學駐校樂團巡演，「六人組」12月辦音樂饗宴。圖／中山大學提供
中山大學駐校樂團巡演，「六人組」12月辦音樂饗宴。圖／中山大學提供

樂團 誠品表演廳

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