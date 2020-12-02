高雄道德院慶祝一甲子 舉辦祈安清醮法會
成立於民國四十九年的高雄道德院成立至今剛好一甲子，從今天起舉行「慶成皇恩謝土福醮」及「五朝祈安清醮」大法會，該院從民國一百年起，展開多次濟貧活動投入七億多元，是高雄少有捐款上億的宗教團體，三清太乙大宗師翁太明住持更致力弘揚正統道教，社會賢達所景仰，香火鼎盛，讓道德院成為高雄道教聖地。
三清太乙大宗師翁太明住持精通道教各門派精髓，今年正逢高雄道德院成立六十週年，加上全球遭新冠肺炎疫情肆虐，兩岸交流也暫時中斷，世道動盪，更需要宗教力量安定人心，該院特從12月2日到7日舉辦「慶成皇恩謝土福醮」以及一連五天的「五朝祈安清醮」大法會，庇佑風調雨順、國泰民安，同時淨化人心，化導萬邪歸正且消災除厄，永保天下太平。
翁太明住持現在有三個博士，兩個宗教哲學博士和一個榮譽玄學博士。他說道教尊道貴德、尊天敬地、敬天祀祖，道法自然、尊重生命，是最慈悲的本土傳統宗教信仰，也是最有包容性的宗教，真正關懷生命。
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