六合夜市辦桌免費吃爭議未了 綸創公關遭解約：難以接受

高雄市政府經發局11月28日在六合夜市為夜市舉辦促銷活動，當時對外宣傳是「辦桌免費吃」，可是現場是分3個時段、每時段各提供50份小吃「免費試吃」，引發部分民眾不滿，經發局檢討之後與承辦的綸創公關顧問公司解約。綸創今天聲明，「辦桌免費吃」新聞稿他們事先也不知情，經發局的解約，他們難以接受。

對於綸創公司的聲明，經發局主祕呂德育表示，經發局與公關公司解約，是因公關公司有違反合約的一些事項，但尊重公關公司的說法。

綸創公關公司在聲明中表示，經發局「109年度高雄市傳統市場、攤販臨時集中場創意行銷計畫」，11月28日市場購物慶「六合夜市場次」活動，當天該公司都依照機關核定工作計畫執行，內容載明整個行銷計畫共執行5場次（註：六合夜市是第四場），提供每場次有3時段各50份的免費試吃；所以，執行項目原就為「試吃」，不是新聞輿論所載的「辦桌免費吃」。

綸創公司表示，因該公司受委託的契約項目，並無一般認為辦桌定義的工作項目，且關於「辦桌免費吃」的新聞稿，也非該公司撰寫、發佈，相關新聞稿內容，該公司事先也不知情，所以造成相關輿論，與該公司實屬無關。關於經發局和該公司解約，是以此活動事件輿論中，民眾認定宣傳與活動現場不符，進而引起現場民眾不滿而咎責解約。但輿論起因的「辦桌免費吃」，就如前面所說，和該公司無關，所以沒有違反契約內容；經發局以非事實來認定而解約，慎難接受，該公司已將發文雙掛號郵寄到經發局，以維權益和該公司商譽。