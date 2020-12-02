張惠妹台東跨年演唱會採實名制 如疫情嚴重恐不開放入場

天后張惠妹31日台東舉辦跨年演唱會，節目流程今天出爐，阿妹預計當晚9點30分開唱至零時30分。面對新冠肺炎疫情，縣府將採實名制入場，若疫情嚴峻，則不排除不開放民眾進場。

縣府文化處長鍾青柏表示，由於最近香港、南韓及印尼疫情嚴重，台北市也宣布本土案例超過15人，活動照辦、煙火照放但不讓人聚集，縣府因此將隨時密切注意整體疫情發展。

他說，縣府目前訂12月10及20日為疫情觀察點，如果疫情嚴重，就會請示中央流行疫情指揮中心，並對外宣布希望民眾不要來，甚至不排除不開放民眾進場。

鍾青柏強調，現階段開放民眾線上登記，如疫情仍在可控制範圍，演唱會當晚就採實名制入場，若疫情嚴重，則不開放進場，屆時演唱會是否照辦，則由阿妹經紀公司決定，縣府煙火秀照放。

縣府文化處今天設置演唱會臉書專區，並貼出12月31日節目表，演唱會從當天下午3點開始至零時30分結束，張惠妹預計晚上9點30分開唱，11點55分跨年倒數施放煙火。