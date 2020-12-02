陳其邁視察高市凱福車行橋 要求明年底如質完工

高雄市長陳其邁昨午視察跨越前鎮河的凱福車行橋工程，這座車行橋遴近205兵工廠及75期重畫區，完工後可串連前鎮區及鳳山五甲一帶，他要求明年底一定要如期如質完成，緩解中山四路車流。

凱福車行橋日前動工，陳其邁今午前往視察，他表示，公共建設是一棒接一棒，這座橋由議長曾麗燕及議員林宛蓉促成，立委賴瑞隆協助向中央爭取經費，也獲各民代關切。

工務局新工處表示，凱福車行橋總工程經費為1億3466萬元，將設計為橋面寬16.5公尺、長約55公尺的下路式鋼拱造型橋梁，採雙向一快一慢車道，另基於無障礙考量，也設置2公尺寬的人行道，工期約380天。

高雄前鎮及鳳山五甲地區長期被前鎮河區隔，現行的媽祖港橋因車流量龐大，預計明年底改建，市府因此先在媽祖港橋以北約600公尺處新建一座連接鎮海路與凱福街的車行橋。