快訊

失蹤80年屏東山區尋獲！命運坎坷的「武威山烏皮茶」

花35元買手搖飲中千萬！9、10月統一發票中獎清冊曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市第4季釋出逾12億土地標售 12月16日開標

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市地政局今午公布第4季土地標售開標日期，共釋出逾12億土地供投資人競標。圖／高雄市地政局提供
高雄市地政局今午公布第4季土地標售開標日期，共釋出逾12億土地供投資人競標。圖／高雄市地政局提供

高雄市地政局今年度第4季開發區土地標售作業共推出8標9筆優質建地，合計總底價12 億4049萬6164 元，預訂12月16日開標，其中第93期重畫區原為國軍眷村，經活化並重畫後，因區位條件絕佳，獲投資人矚目。值得注意的是，今年度已更新投標單格式，民眾投標請以新式投標單投標，以免投標無效作廢。

高雄市地政局今午公布第4季土地標售作業開標日期，預訂標售的土地包括第93期、第87期及第77期及第34期等重劃區，預料再掀搶標熱潮。

地政局表示，第93期重劃區緊鄰國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」，市府為保存古蹟同時活化眷村遷移後土地，進行重畫開發，讓93期重畫區兼具歷史文化內涵與綠色休閒特色。此區首度推出單一筆大面積土地標售，面積約2160坪，地形方整，雙面臨路，俾利規劃興建景觀大樓。

93期重畫區附近有市場、學校、公園及大東文化園區，距捷運大東站、鳳山國中站及鳳山火車站僅數分鐘車程，交通方便，土地條件絕佳。

另位在省道第一線的87期重劃區，鄰近捷運南岡山站，現地有公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，居住環境優質，交通便捷，掀起搶標熱潮，第4季再釋出1筆面積約93坪土地，臨20米介壽路及鵬程東路，附近有岡山文化中心、兆湘國小及公13、公14、陽明公園及劉厝公園。

位在鳳山快速道路省台88線旁的第77期市地重劃區，鄰近中山高五甲系統交流道，近年每標售即完銷。第4季再推出2筆土地，其中臨保一路的1筆土地面積約526坪，適合商業使用；位在代德三街的1筆，面積107坪，自用投資皆宜。

另受矚目的高雄大學區段徵收區，是北高雄優質文教特區，居住環境優質，第4季再標出2筆土地，其中1筆是第三種商業區土地，面積約639坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，地形方正，適合蓋住宅大樓；另1筆住三用地面積約379坪，臨28米藍昌路，近高雄大學及中山高中。而第37期重劃區及前大寮農地重劃區各則推出1至2筆土地。

地政局表示，有意競標的投資大眾可到地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料。期限前完成投標。

重劃區 重畫區 高雄市

延伸閱讀

原民會推動分流立法 原住民族土地權利獲具體進展

車禍死亡人數增加？ 高市警局長劉柏良受質詢

高雄市國中英文單字王大PK！冠軍愛看原文小說多益980

地在飆 樹藤砸8億創仁武土地新高價

相關新聞

首波中獎者出爐！赴高雄消費200元抽中Gogoro 3 嘉義人不敢置信

高雄市政府衝刺3倍券商機，推出「PHONE 狂 GO物時時抽」活動，從昨天零時起用三倍券在高雄消費200元或一般消費單筆...

高雄市第4季釋出逾12億土地標售 12月16日開標

高雄市地政局今年度第4季開發區土地標售作業共推出8標9筆優質建地，合計總底價12 億4049萬6164 元，預訂12月1...

這些員工超幸福！公司提供靈魂洗滌假、全薪運動假

高雄市勞工局今天在大魯閣草衙道草衙劇場，舉辦「高雄福企金賞」頒獎，表揚20家福氣企業，致力提升職場勞動條件，讓勞工朋友樂...

墾丁龍磐IDF衝場迎曙光 關山送夕陽音樂會停辦

屏東墾丁龍磐草原迎台灣本島第一道曙光，已是年度觀光盛事，縣府今年再向國防部申請5架IDF戰機，在曙光乍現時衝場表演，傳統...

魔豆傳奇5日在高雄金瓜農場登場 周末來採毛豆、抽黃金

新冠疫情衝擊百業，但台灣以品質著稱的毛豆，內外銷均挺住，且開發出煙燻口味毛豆及可即泡即飲的「三合一」毛豆粉。本周六並將祭...

東北季風導致離島船班頻繁取消 議員要求檢視停駛標準

秋冬季東北季風常導致台東離島船班停駛，不僅影響離島民眾到台東採買，也影響通勤通學和旅遊，縣議員黃治維認為停駛次數太頻繁，...

仁武產業園區近旗山斷層？ 陳其邁：已公告資料上沒有

高雄市議員曾俊傑今天在總質詢時關心高雄市的橋頭科學園區和仁武產業園區有沒有在旗山斷層上？高雄市長陳其邁說，像這樣的資料，...

高雄YouBike 2.0 首度前進旗美地區設站

高雄YouBike 2.0公共自行車系統7月起營運至今，使用人次累計已將近350萬，日前也前進原本沒有公共自行車服務的美...

失蹤80年屏東山區尋獲！命運坎坷的武威山烏皮茶

一度消失又重回世人面前的武威山烏皮茶，目前仍面臨著危機。稀有植物的復育計畫是很全面性的，包含分類研究、繁殖研究、突破繁殖限制，大量繁殖之後分送各單位種植，如此一來，這個物種就不會有滅絕危機了。

光電開發疑犧牲文資和綠地 鄉公所請生利解疑慮消民怨

生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外...

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

高雄市長陳其邁昨天就職百日，被藍議員痛批改善空汙一事無成。高雄市環保局今天表示，市長上任後推動多項空汙改善及減碳治理措施...

墾丁社頂公園攀樹試膽 下次還要再來

墾丁國家公園社頂自然公園生態資源豐富，為讓遊客透過攀樹更親近樹木，感受樹木生命，上月起和台灣攀樹協會合作，結合社區生態旅...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

南投埔里建醮全鎮吃素賣葷食被公審 公所講話了

獨／查毒駕！統聯1司機喝咳嗽藥水驗出鴉片反應遭停班

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。