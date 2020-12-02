高雄市第4季釋出逾12億土地標售 12月16日開標

高雄市地政局今年度第4季開發區土地標售作業共推出8標9筆優質建地，合計總底價12 億4049萬6164 元，預訂12月16日開標，其中第93期重畫區原為國軍眷村，經活化並重畫後，因區位條件絕佳，獲投資人矚目。值得注意的是，今年度已更新投標單格式，民眾投標請以新式投標單投標，以免投標無效作廢。

高雄市地政局今午公布第4季土地標售作業開標日期，預訂標售的土地包括第93期、第87期及第77期及第34期等重劃區，預料再掀搶標熱潮。

地政局表示，第93期重劃區緊鄰國定古蹟「原日本海軍鳳山無線電信所」，市府為保存古蹟同時活化眷村遷移後土地，進行重畫開發，讓93期重畫區兼具歷史文化內涵與綠色休閒特色。此區首度推出單一筆大面積土地標售，面積約2160坪，地形方整，雙面臨路，俾利規劃興建景觀大樓。

93期重畫區附近有市場、學校、公園及大東文化園區，距捷運大東站、鳳山國中站及鳳山火車站僅數分鐘車程，交通方便，土地條件絕佳。

另位在省道第一線的87期重劃區，鄰近捷運南岡山站，現地有公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，居住環境優質，交通便捷，掀起搶標熱潮，第4季再釋出1筆面積約93坪土地，臨20米介壽路及鵬程東路，附近有岡山文化中心、兆湘國小及公13、公14、陽明公園及劉厝公園。

位在鳳山快速道路省台88線旁的第77期市地重劃區，鄰近中山高五甲系統交流道，近年每標售即完銷。第4季再推出2筆土地，其中臨保一路的1筆土地面積約526坪，適合商業使用；位在代德三街的1筆，面積107坪，自用投資皆宜。

另受矚目的高雄大學區段徵收區，是北高雄優質文教特區，居住環境優質，第4季再標出2筆土地，其中1筆是第三種商業區土地，面積約639坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，地形方正，適合蓋住宅大樓；另1筆住三用地面積約379坪，臨28米藍昌路，近高雄大學及中山高中。而第37期重劃區及前大寮農地重劃區各則推出1至2筆土地。

地政局表示，有意競標的投資大眾可到地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料。期限前完成投標。