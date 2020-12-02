這些員工超幸福！公司提供靈魂洗滌假、全薪運動假

高雄市勞工局今天在大魯閣草衙道草衙劇場，舉辦「高雄福企金賞」頒獎，表揚20家福氣企業，致力提升職場勞動條件，讓勞工朋友樂活工作。一等一科技公司提供「全薪運動假」，著眼於員工的健康；飛騰

雲端系統公司還提供「靈魂洗滌假」，讓員工不需任何理由和條件就可以休假。

「人才是事業體的根基！」勞工局長李煥熏說，這次福企金賞活動第一階段共有61項次企業報名參加、228人參與推薦，經資格篩選後，交由外聘專家學者與民眾投票共同評分。其中在民眾投票共有8582筆投票資料，希望透過表揚幸福企業，鼓勵更多雇主打造友善職場。

福企金賞得獎名單如下：工資類-林園先進材料科技公司、上品王食品公司、東森國際公司高雄營運管理處。工時類-興勤電子工業公司、台糖公司環保事業營運中心、富騰國際實業公司。休假類-中國生產力中心高雄服務處、一等一科技公司、飛騰雲端系統公司。性平類-台灣福興工業公司、勝強科技公司、中鋼公司。福利類-台灣福興工業公司、上品王食品公司、一等一科技公司。進步類-漢翔航空工業公司、林園先進材料科技公司、興勤電子工業公司。特別類-勝強科技公司、聯和趨動公司。

勞工局表示，林園先進材料科技公司除了連續調薪並保障年薪15 個月外，更有季獎金分紅與員工持股的福利，同時也善盡企業社會責任，協助當地國中小課後輔導、獎學金發放與舉辦夏令營等活動。漢翔公司岡山廠長期投入高雄市茄萣濕地復育工作，更積極協助弱勢族群，包括盲人重建院與獨居老人關懷服務，及為弱勢團體募款等，投入許多心力在社會公益中。

一等一科技公司提供多樣化的休假，包括生日假、公益假，每周還有「全薪運動假」。總經理梁家彰表示，公司員工多是80年次以後的年輕人，要的是自由、自我和公平，以年輕人喜歡的職場樣態提供福利。公司每周三下午4點以後，就是運動時間，員工依運動喜好找社團，運動時也是有薪水的，如何可以養成固定運動時間，身體也會比較好。「這樣的投資是值得的！」