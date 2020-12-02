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首波中獎者出爐！赴高雄消費200元抽中Gogoro 3 嘉義人不敢置信

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市推出的「PHONE狂GO物時時抽」，陸續抽出iPhone 12和Gogoro 3的幸運中獎者。圖／高雄市經發局提供
高雄市推出的「PHONE狂GO物時時抽」，陸續抽出iPhone 12和Gogoro 3的幸運中獎者。圖／高雄市經發局提供

高雄市政府衝刺3倍券商機，推出「PHONE狂GO物時時抽」活動，從昨天零時起用三倍券在高雄消費200元或一般消費單筆至少500元，登錄發票後即可參加iPhone12和Gogoro3的抽獎。高市府經發局今天公布第一波中獎人，不管是獲得iPhone12或Gogoro3的幸運者，都是花三倍券200多元中獎，抽中Gogoro3的是到高雄旅遊的嘉義人。

高雄市經發局表示，首抽得到Gogoro3的，是從嘉義到高雄旅遊的朋友，到高雄後一知道有這次活動，立即加入註冊會員，並以三倍券消費200多元，首抽就中大獎，當接到客服打電話告知時還不敢置信，並開心的追問「Gogoro很大台嗎？」

經發局表示，獲得第一台iPhone12的民眾，是高雄的上班族，因知道這個活動，一早特地到超商買早餐，同樣以三倍券消費200多元，上網登錄發票加入抽獎行列，結果第一抽就抽中iPhone 12，獲知自己得獎後，上班族也不敢相信自己這麼幸運。

「PHONE 狂 GO物時時抽」活動是仿百貨周年慶推出，民眾使用200元三倍券或單筆消費滿500元就獲一組抽獎序號，上網登錄後可參加抽獎；這個月一整個月都是活動期，每2小時抽出一支iPhone12，每天抽出3輛Gogoro3。高雄市政府準備了93輛Gogoro3電動車及398支iPhone12等著消費者參加抽獎。

經發局統計，昨天零時起開始登錄發票，36小時後已有1萬8244人次登錄，登錄金額破2千萬元。

如何參加「PHONE 狂 GO物時時抽」活動？經發局表示，民眾最低只要使用三倍券消費滿200元發票或一般消費滿500元發票，就可以透過LINE「高雄一百時時抽」點選官網或直接到活動官網註册會員後登錄，使用三倍券消費者要先登錄該張三倍券，如果是使用一般消費，可直接登錄發票參加抽獎。活動官網：https://kh100.tw/。

發票 高雄市 Gogoro iPhone 12

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