墾丁龍磐IDF衝場迎曙光 關山送夕陽音樂會停辦
屏東墾丁龍磐草原迎台灣本島第一道曙光，已是年度觀光盛事，縣府今年再向國防部申請5架IDF戰機，在曙光乍現時衝場表演，傳統舞台表演換成萬人健康操，交通管制、臨時郵局和摸彩活動不變；另被CNN評為世界12大絕美落日的關山風景區，因去年虧損77萬元，恆春鎮公所決定取消連辦3年的「送最後一道夕陽」音樂會，恆春西門廣場有跨年晚會。
縣府去年首度國防部合作，在元旦清晨6點36分第一道曙光出現前，安排5架IDF戰機以「大雁隊型」凌空飛越龍磐草原上空，與其他縣市僅從觀眾面前橫向劃過或高空飛過不同，更具備震撼效果，現場民眾將感受萬道曙光烘托的戰機英姿，恍如置身電影拍攝現場，雖然全程只有短短10多秒，但戰機音浪的震撼力，讓遊客大呼過癮。
縣府交通旅遊處長黃國維說，IDF戰機將從太平洋遠處的海平面飛向龍磐草原上空，戰機震撼的音浪瞬間壓過呼嘯的落山風聲，遊客感受凌空迎面而來的戰機英姿，配合壯闊的龍磐草原崩崖地形，營造全台獨一無二的戰機衝場美景，今年再度和國防部合作，希望成為墾丁迎曙光的招牌表演活動。
屏東恆春半島觀光產業聯盟說，明年元旦在戰機衝場表演外，傳統的貨櫃舞台表演因現場開曠風大效果差，改為帶動跳健康操，並有飯店住宿券等獎品摸彩餘興活動，現場臨時郵局有獨一無二的墾丁迎曙光紀念戳，可透過明信片寄送遠方好友，鵝鑾鼻公園有接駁車。
迎台灣本島第一道曙光前，有遊客前一天安排到恆春關山送最後一道夕陽，鎮公所取消連辦3年的送夕陽音樂會，主要是公所2016年2月收回改為收費，去年受陸客急凍影響虧損77萬元，年初又因疫情擴大虧損，建議公所取消收費拉抬人氣的聲浪高漲；9月到任的鎮長陳文弘說，虧損是花費百萬元的音樂會和約聘僱人員多達14人所致，為撙節開支，除減至8人，音樂會也取消，收費不變，恆春西門廣場的跨年晚會委由屏南社大舉辦。
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