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「赤腳行旗山 香蕉好食節」 本周六、日旗山體育場登場

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
旗山區農會將於本周六、日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，邀請民眾前來體驗農村生活。圖／旗山區農會提供
旗山區農會將於本周六、日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，邀請民眾前來體驗農村生活。圖／旗山區農會提供

香蕉是旗山人種植的驕傲農產，配合旗山碾米廠創生計畫，旗山區農會將於12月5、6日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，包含農特產市集、香蕉創意料理徵選與品嚐、趣味競賽、草地野餐以及最具農村文化景點「旗山碾米廠」導覽，讓民眾在走訪旗山之餘，也能探訪全台保留最完整的古早碾米廠。

旗山區農會總幹事石檻彰表示，旗山向來擁有香蕉王國的美譽，其品質、產量及面積皆為全台之冠，此次結合台灣香蕉研究所及在地文化導覽工作者，規劃「香蕉的一生」與「稻米的奇幻漂流」二大活動主題，透過各種活動方式帶領民眾詳細了解旗山農特產品及小鎮歷史文化。從旗山老街、旗山火車站、再停留於碾米廠，一步一腳印深度了解旗山小鎮各項發展。走過70年歲月的旗山碾米廠，至今保留最完整碾米機具設備，碾米廠內10個米倉空間將展示旗山好玩又好拍的農村特色，並介紹碾米廠歷史、設備，帶領民眾瞭解旗山農村的環境生態。此外還有旗山農特產品行銷活動，希望促進地方旅遊及消費，以永續性的發展為目標，讓旗山農業達到整體產業效應。

旗山區農會將於本周六、日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，邀請民眾前來體驗農村生活。圖／旗山區農會提供
旗山區農會將於本周六、日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，邀請民眾前來體驗農村生活。圖／旗山區農會提供

香蕉 農會 創意料理

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