高雄一百週年慶 嘉義人抽走首輛Gogoro

「高雄一百週年慶PHONE狂GO物時時抽」1日登場，民眾瘋狂登錄三倍券及購物發票，統計36小時有1萬8244人登錄，結果首名抽中Gogoro機車是以三倍券消費200元的嘉義民眾。

高雄市政府經濟發展局今天公布首名抽中Gogoro機車的幸運兒，是從嘉義到高雄旅遊的女性，到高雄知道有這次活動立即加入註冊會員，結果以200元的三倍券購物抽中機車，聽到客服打電話時還不敢置信，還一直問「Gogoro很大台嗎？」

抽中iPhone 12手機的女性是在地粉領族，她以200元三倍券到超商「7-11」買早餐中獎。對於隨手登錄發票活動就抱得大獎，直呼「太幸運了」。

為慶祝高雄改名百年及提振商圈、夜市經濟，經發局舉辦為期1個月的「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動；鼓勵民眾活動期間購買、登錄就抽獎，12月總計要送出93台Gogoro電動車及398支最夯的iPhone12大獎，盼民眾踴躍消費，試手氣拿大獎。

活動1日開跑，1日零時起就可以登錄發票抽獎，經發局今天新聞稿指出，經過36小時已有1萬8244人完成登錄，金額破新台幣2000萬元。

民眾使用「三倍券消費滿200元發票」或「一般消費滿500元發票」，即可透過官方LINE「高雄一百時時抽」官網或活動官網註冊會員；使用三倍券消費者應先登錄三倍券，一般消費者則可直接登錄發票參加抽獎。經發局歡迎民眾參加消費登錄發票抽獎活動，提醒早消費、早登錄、高中獎機會。相關訊息洽活動官網或經發局臉書。