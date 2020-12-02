魔豆傳奇5日在高雄金瓜農場登場 周末來採毛豆、抽黃金

新冠疫情衝擊百業，但台灣以品質著稱的毛豆，內外銷均挺住，且開發出煙燻口味毛豆及可即泡即飲的「三合一」毛豆粉。本周六並將祭出誘人獎品，在高雄旗山金瓜寮推出「魔豆傳奇」年度盛會，開放採毛豆，抽黃金，周休假日適合安排親子共遊。

行政院農糧署，高雄區農業改良場及台灣冷凍蔬果工業同業公會今早聯合宣布「魔豆傳奇」綠金尋寶趣活動12月5日上午10點起在旗山金瓜農場第24耕區登場，當天共備有4000包毛豆供做闖關獎品及發放民眾食用，田間還藏有300個大小扭蛋彩球，其中101號可兌換黃金，屆時將再現萬人採毛豆盛況。

冷凍蔬果公會理事長魏東啟表示， 毛豆營養價值高，含豐富蛋白質及膳食纖維，日本更研究發現，毛豆所含的葉酸在蔬果中最高，可預防失智，心肌梗塞貧血及中風等疾病。

據農糧署統計，台灣生產的毛豆每年約有3萬8千噸外銷日本，約占日本進口的4成，打敗大陸及泰國，在日本連12年拿第一。且含日本在內，共銷歐美25國，產銷穩定，不會因為生產過剩造成滯銷或價格崩跌，年產值約26億。

魏東啟說，今年碰到新冠疫情，毛豆出貨量在4月過後因美加地區疫情嚴峻，停止出貨4、5月之久，所幸台灣毛豆以外銷日本為主力，銷日出貨量約減5%，影響輕微，「市場有撐住」。

前蔬果公會理事長蔡敬虔豪氣地說，全世界最好的毛豆就在台灣，為何不留給國人享用！目前國內毛豆消費量一年約5千噸，依日本標準來看，距2萬噸的食用量還有成長空間。