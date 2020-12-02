東北季風導致離島船班頻繁取消 議員要求檢視停駛標準

秋冬季東北季風常導致台東離島船班停駛，不僅影響離島民眾到台東採買，也影響通勤通學和旅遊，縣議員黃治維認為停駛次數太頻繁，要求檢視停駛標準，希望參考馬祖、澎湖風力標準，並添購抗風力更強的船隻因應。縣府交觀處長余明勳則表示可和業者及相關單位溝通，中央也考慮請業者添購更高等級客輪。

台東往離島綠島、蘭嶼船隻經常因東北季風及風浪停駛，造成民眾極大不便，長期以來有不少質疑，認為是不肯載而非不能載，黃治維今在議會也提出質詢。

黃治維說，他今天接獲通知，得知往離島客輪未來3天又要停駛，質疑停駛的標準到底是什麼？近期都是7到8級風浪，確實達到停駛標準，但馬祖、澎湖規範9級風才停駛，難道台東的客輪船小乘風破浪比較弱嗎？長期下來會影響觀光意願。

「如果7級就停，台東全年有一半時間都要停。」黃治維說，當然停駛與否以評估安全性為優先，但是否可以補助客輪換成比較好的，否則民間盛傳沒什麼客人所以客輪停駛，有時開出海就機械故障返航，都被視為是找藉口，「旺季天天開都沒問題，一到淡季就出問題，大霥當然會有想法。」

余明勳則表示，風浪、船的好壞及船長判斷都是能否出航的原因，目前停駛標準由交通部航港局訂定，重新檢討標準是個可探討的方向，可擬定動態彈性機制，解決離島行的問題；至於客輪汰舊換新，中央也有考量。