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仁武產業園區近旗山斷層？ 陳其邁：已公告資料上沒有

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁表示，經濟部地質所會公告斷層帶的資料，仁武產業園區和橋科不在公告資料上。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁表示，經濟部地質所會公告斷層帶的資料，仁武產業園區和橋科不在公告資料上。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議員曾俊傑今天在總質詢時關心高雄市的橋頭科學園區和仁武產業園區有沒有在旗山斷層上？高雄市長陳其邁說，像這樣的資料，經濟部地質所都會公告，這兩個地方並沒有在地質所公告內容中。

曾俊傑說，中山大學仁武校區101年教育部就核定了，之所以延宕那麼多年後才動工，是因那時環評時發現旗山斷層從校區通過，所以去年環評才通過；仁武產業園區在中山大學仁武校區的北面，是不是在旗山斷層的周邊敏感地帶？根據中央調查，高雄市的仁武、旗山、燕巢、田寮和大社在旗山斷層的地質敏感地帶，包括橋科在內的環評，環保署環評會議都要相關蒐集旗山斷層、滾水泥火山的資料做地震和土壤液化的潛勢分析，仁武產業園區和橋科會不會在五缺之外又有防震的問題？會不會影響招商？市府要如何因應？

陳其邁說，一般而言，像這樣的資料，經濟部地質所都會公告，但這兩個地方（仁武產業園區和橋科）並沒有，這個部分的環境影響評估還在進行，現有的資料中，經濟部地質所沒有公告；環境影響評估的過程中，這都是要回答的事項，南科也在做環境影響評估的報告，仁武產業園區則已經通過環評的報告。

高雄市議員曾俊傑關心仁武產業園區和橋頭科學園區有沒有在旗山斷層影響的地質敏感地帶上。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員曾俊傑關心仁武產業園區和橋頭科學園區有沒有在旗山斷層影響的地質敏感地帶上。記者楊濡嘉／攝影

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