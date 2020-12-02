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高雄YouBike 2.0 首度前進旗美地區設站

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄旗山、美濃地區原本沒有公共自行車服務，日前YouBike 2.0首度前進設站。圖／高雄市交通局提供
高雄旗山、美濃地區原本沒有公共自行車服務，日前YouBike 2.0首度前進設站。圖／高雄市交通局提供

高雄YouBike 2.0公共自行車系統7月起營運至今，使用人次累計已將近350萬，日前也前進原本沒有公共自行車服務的美濃、旗山地區設站，未來將持站擴大服務範圍。至明年3月底前30分鐘免費騎，明年4月起前30分鐘民眾自付5元。

交通局表示，原本旗山、美濃沒有公共自行車，日前YouBike 2.0首度前進旗山、美濃地區設站點，讓民眾可騎YouBike 2.0遊旗山老街、美濃湖等地區，觀光休閒更方便。

交通局說，YouBike 2.0公共自行車系統7月起營運至今，已累計將近350萬使用人次，未來將持續設置公共自行車租賃站，並擴大服務範圍，完善接駁服務。

為鼓勵民眾多使用，YouBike 2.0公共自行車系統至明年3月31日止前30分鐘由市府補貼提供市民免費騎乘；明年4月1日起，前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元。

另使用一卡通電子票證轉乘公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵單向轉乘，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元；或可使用MeNGo定期票可享無限次數前30分鐘免費。

自行車 YouBike 美濃

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