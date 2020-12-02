網賣綠鬣蜥肉有人大膽嚐吃 專家不建議

遭棄養的綠鬣蜥造成生態危機，邱姓網友在臉書po文賣綠鬣蜥肉，1天就有10多人訂購。不過，屏東科技大學副教授陳添喜不建議吃，提醒慎防綠鬣蜥體內寄生蟲及其他污染。

原產地在中南美洲的綠鬣蜥被引進當寵物飼養後，因長大外型龐大像恐龍不討喜，屢遭棄養，由於繁殖快速，造成農作物及排水設施的損失。屏東縣政府這3年辦理捕捉綠鬣蜥換紅豆或稻米的計畫，今年1至9月就捕捉了5000多隻，居全台之冠。

昨天邱姓網友昨天在臉書po文賣綠鬣蜥肉，1台斤要價新台幣250元，並言明只賣肉，不賣活體，以免造成生態問題。他今天接受中央社訪問表示，這幾天跟著屏東親戚捕捉綠鬣蜥，親戚提及綠鬣蜥肉比雞肉好吃，鼓勵他拿到居住地台東賣，他自己都覺得不可思議。

邱姓網友表示，先在網路上試水溫，提供三杯、煮湯及鹽酥等烹煮方式，原本不抱什麼期待，沒想到有20多人打電話問，約有10人購買，1天就賣出30台斤。

邱姓網友的po文有人轉傳希望吃過綠鬣蜥的人分享心得，有人說吃起來口感像青蛙肉、雞肉；有人說看起來很恐怖，也有人想大膽嚐試。

國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜表示，綠鬣蜥在原產地有被當成食物，但在原產地多棲息在溪湖，水質較乾淨，在美國及波多黎各等被入侵國也有人在吃，曾有人嚐試要賣到超市及外銷，食品檢驗都沒過。

陳添喜說，綠鬣蜥在台灣多棲息在水溝或排水系統，這些地方的水多為畜牧或工廠廢水，因此綠鬣蜥可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，並不建議吃。

陳添喜說，這幾年有屏東民眾捕捉綠鬣蜥後，小隻送縣府換農產品，大隻賣到北部新竹等地餐廳，據他所知，收購價1台斤150元。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，將派人調查販賣綠鬣蜥肉的人是捕捉或是飼養，農委會已公告，綠鬣蜥屬外來入侵危害生態物種，今年9月起民眾飼養綠鬣蜥需向縣政府申請登記，否則將依野生動物保育法罰1萬至5萬元。