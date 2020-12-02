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高雄表參道計畫 陳其邁：成立專案小組推動

中央社 / 高雄2日電

高雄市長陳其邁競選期間提出「高雄表參道計畫」將以高雄車站為核心帶動周邊商圈活絡；他今天指出，要結合鐵路地下化後的開發、造街及商圈活動，成立專案小組並由副市長召集推動。

陳其邁上午回應議員質詢指出，表參道計畫要在鐵路地下化後併同高雄車站開發再併造街，目前要處理中博高架橋拆除，市府專案小組針對電子商務及造街會擬訂計畫，並由副市長林欽榮召集，也會向中央爭取預算等，串連商圈及專案補助周邊商圈以活絡商機，帶入人流及金流。

國民黨市議員曾俊傑於市政總質詢針對陳其邁在市長參選時提出「高雄表參道計畫」內容有「一豎六橫」，即中山連接博愛路；「六橫」含熱河街、九如路、建國路、八德路、七賢路、六合路等到美麗島大道，未來可以結合商圈含後驛、大連、長明等。

他說，計畫估計可創造5000個就業機會及新台幣500億元的產值；如能打造出一個像日本表參道一樣的街區及質感，吸引優質廠牌進駐，必然會帶來風潮。曾俊傑促計畫勿延誤，否則擔心車站周邊的商機因為鐵路地下化工程及開發工程執行，會越來越沒落，他促市府加速計畫表參道計畫，先從高雄車站的前段做起，並盼2年內做出一些成果。

林欽榮指出，經濟發展局已有相關籌備計畫，也要中博高架橋的拆除工程趕快完成讓環境趨於平靜；市府會爭取營建署支持及補助造街計畫；盼車站開發計畫勿拖過到3年，在2年內完成。

有關中博高架橋引道段的拆除工程，交通部鐵道局南工處研擬於明年初執行；引道段指九如路以北、建國路以南部份，約420公尺。

日本表參道是指，東京都有一條吸引國際一線品牌的街區，是觀光客旅遊消費的購物的指標區。

鐵路地下化 高雄車站 陳其邁

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