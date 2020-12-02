快訊

中華郵政「i郵箱」一直燒錢 使用率低挨批「爛尾樓」

美軍情報處長來台被曝光 嚴德發：國防部配合辦理 不便說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光電開發疑犧牲文資和綠地 鄉公所請生利解疑慮消民怨

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑破壞二戰時期的軍事遺跡和砍樹毀綠地，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑破壞二戰時期的軍事遺跡和砍樹毀綠地，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影

生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所和鄉代會日前到工地會勘後今天發表聲明，希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮；生利能源強調，場內發現的「人工構造物」，全力配合政府的文資審議，水土保持依法辦理，未爆彈發現點均在工區外，案場皆以最高標準的工安機制管控。

枋寮鄉公所指出，該案為中央核定的太陽能建置案件，公所雖無管理權限，但涉及綠能發展及歷史保存等重大議題，對鄉親居住權益及歷史認同影響深遠，期望開發商及主管機關應廣納各界意見，兼顧不同價值，審慎評估政策決定，公所以地方政府立場，全力爭取鄉親的權益、創造多贏局面。

公所希望開發商做好水土保持，降低因土地開發導致可能淹水、土石流發生，施工過程中若發現文物遺跡，應在文資審議結果發布前，妥切保存勿破壞其完整性，並爭取文化部完整盤點有歷史意義的文化資產，以利後續保存；另經民眾反應該址早期為台灣原生蝙蝠棲息區域，建議開發商聘專家學者再次評估，是否應做為生態研究場域，以保全生物多樣性。

生利能源說明，民眾發現60迫擊砲彈未爆彈地點，不在工區範圍內，目前施作之一期工程場域，是農民開墾多年的閒置廢耕平地，歷經多次農地及商業開發使用，近年均未發現未爆彈，施工開發皆以最高標準的工安機制管控； 呼籲尊重工程專業及理性溝通，生利能源會遵循政府相關法規規定，以最誠摯地態度溝通討論，創造雙贏。

縣府說，今年9月廠商於施工便道發現部分露出碉堡地點，接獲通報後隨即邀集綠辦、文資所等相關單位前往會勘，當即停工並維持現狀至今；目前據報有64個二戰遺構，生利公司103公頃區內有17個二戰遺址，文資所均已掌握點位，並經比對業者的開發計劃，預定地點未與該17個點位重疊；提案人林炫耀依文資法提報審議後，正全面清點中。

生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑犧牲文資和綠地，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑犧牲文資和綠地，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑犧牲文資和綠地，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，遭質疑犧牲文資和綠地，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮。記者潘欣中／攝影
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工。圖／蔣月惠提供
生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工。圖／蔣月惠提供

二戰 工安 農地

延伸閱讀

離岸風電、光電躉購費率 調降

法院裁准暫停知本光電籌設案 部落律師籲勿抗告

首勝！卡大地布光電案傳捷報 法扶律師：深感贊同感謝

知本光電籌設案 部落聲請暫停開發北高行裁准

相關新聞

失蹤80年屏東山區尋獲！命運坎坷的武威山烏皮茶

一度消失又重回世人面前的武威山烏皮茶，目前仍面臨著危機。稀有植物的復育計畫是很全面性的，包含分類研究、繁殖研究、突破繁殖限制，大量繁殖之後分送各單位種植，如此一來，這個物種就不會有滅絕危機了。

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

高雄市長陳其邁昨天就職百日，被藍議員痛批改善空汙一事無成。高雄市環保局今天表示，市長上任後推動多項空汙改善及減碳治理措施...

光電開發疑犧牲文資和綠地 鄉公所請生利解疑慮消民怨

生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外...

墾丁社頂公園攀樹試膽 下次還要再來

墾丁國家公園社頂自然公園生態資源豐富，為讓遊客透過攀樹更親近樹木，感受樹木生命，上月起和台灣攀樹協會合作，結合社區生態旅...

金門廣告車占車位 遭砸窗

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期占用停車位的情形，最近就傳出停在金城鎮文厝內停車場的3台廣告車被砸，有...

陳其邁百日成績…綠：及格 藍：當掉

高雄市長陳其邁就職百日，昨在市政會議發表施政成績，宣布台郡科技投資高雄100億、創造3千個就業機會。藍綠議員打分數，民進...

六合夜市50份小吃辦桌 處長拔官

高雄市經發局在六合夜市舉「辦桌免費吃」，結果僅發放50份小吃，規模縮水引發民怨。經發局長廖泰翔說，經發局督導不周要檢討，...

高雄輕軌二階初勘 最快元旦通車

高雄輕軌二階、捷運黃線等重大交通建設推進中，輕軌二階爭議路段一度停工近2年，非爭議路段的C32到C1站及C14到C17站...

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期佔用停車位，最近就傳出停在文厝內的3台廣告車被砸，引起不少路過民眾的側...

指揮中心將暫停印尼移工來台 屏東勞動力充足無影響

最近印尼籍移工境外移入病例增加快速，印尼已成我國境外移入病例數僅次於美國的國家。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，...

陳其邁就職百日宣布好消息！台郡科技加碼投資高雄百億

高雄市長陳其邁今天就職百日，雖然藍、綠議員各打了不一樣的分數，他表示，打分數的事情，交給市民。陳並在市政會議前記者會宣布...

墾丁社頂部落帶你攀大樹 克服心中恐懼發現驚奇

透過攀樹可以親近樹木，感受樹木的生命；屏東墾丁社頂部落最近和台灣攀樹協會合作，不定期在周六將休閒攀樹導入社區生態旅遊遊程...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

永和「路中屋」奇景 仁愛路52巷瓶頸道路終打通

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

超搶手 ！金門短期臨時工抽籤 770人搶300個名額

全國首座冰淇淋觀光工廠明年嘉縣營運 辦健走送冰淇淋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。