光電開發疑犧牲文資和綠地 鄉公所請生利解疑慮消民怨

生利能源公司在屏東枋寮鄉新開村廢耕農地興建光電廠，文史人士質疑破壞二戰「石頭營」軍事遺跡、居民抗議砍樹種電毀綠林，工區外又發現5枚未爆彈，引發恐慌，要求全面停工，枋寮鄉公所和鄉代會日前到工地會勘後今天發表聲明，希望廠商儘速提出相關計畫，降低民眾疑慮；生利能源強調，場內發現的「人工構造物」，全力配合政府的文資審議，水土保持依法辦理，未爆彈發現點均在工區外，案場皆以最高標準的工安機制管控。

枋寮鄉公所指出，該案為中央核定的太陽能建置案件，公所雖無管理權限，但涉及綠能發展及歷史保存等重大議題，對鄉親居住權益及歷史認同影響深遠，期望開發商及主管機關應廣納各界意見，兼顧不同價值，審慎評估政策決定，公所以地方政府立場，全力爭取鄉親的權益、創造多贏局面。

公所希望開發商做好水土保持，降低因土地開發導致可能淹水、土石流發生，施工過程中若發現文物遺跡，應在文資審議結果發布前，妥切保存勿破壞其完整性，並爭取文化部完整盤點有歷史意義的文化資產，以利後續保存；另經民眾反應該址早期為台灣原生蝙蝠棲息區域，建議開發商聘專家學者再次評估，是否應做為生態研究場域，以保全生物多樣性。

生利能源說明，民眾發現60迫擊砲彈未爆彈地點，不在工區範圍內，目前施作之一期工程場域，是農民開墾多年的閒置廢耕平地，歷經多次農地及商業開發使用，近年均未發現未爆彈，施工開發皆以最高標準的工安機制管控； 呼籲尊重工程專業及理性溝通，生利能源會遵循政府相關法規規定，以最誠摯地態度溝通討論，創造雙贏。