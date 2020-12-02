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陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低
高雄市長陳其邁昨天就職百日，被藍議員痛批改善空汙一事無成。高雄市環保局今天表示，市長上任後推動多項空汙改善及減碳治理措施，根據環保署空氣品質測站9月1日至11月30日資料，高雄空氣品質良率較108年同期54.5%增加8.9%，創歷年新高；細懸浮微粒PM2.5較108年同期下降9.5%，創歷年新低。
高雄市議會國民黨團痛批陳其邁，指陳在選前說會開空汙防制會議、訂空汙指標及推動期程，並答允環團要減碳改善空汙、推動綠色新政、訂定無煤期程，但執政百日都無進展，只能打0分。
「數字會說話！」環保局長張瑞琿表示，這三個多月市府推動多項空汙改善及減碳治理措施，包括要求興達電廠4部燃煤機組，負載從65%再下降至50%，讓今年9、10月首次沒有出現PM2.5橘害日；另要求興達電廠明年起擴大減煤時間，在4月及9月如遇空品不良(AQI>100)，在不影響供電穩定性下，任2部機組負載將降至70%以下為原則，最大減煤量可達7.8萬公噸，減少空氣汙染物約87公噸。
環保局指出，高雄市737座鍋爐原定111年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，經輔導僅餘10座鍋爐仍待改善，力拚今年底全市鍋爐符合燃燒天然氣標準。另外並加速國營企業汰舊更新，要求國營企業投入340億元進行製程設備汰舊更新，預估減少粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物2619公噸。
陳其邁對於降低住家周遭環境異味問題，要求環保局加速研擬修正「高雄市餐飲攤商裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」擴大補助範圍，提供新增設備及租賃設備的補助方式，解決市民異味陳情問題並減少居家環境異味。環保局除了在臨海及林園工業區成立特工小組24小時巡查外，另成立除臭專案小組，針對橋頭以北地區屢遭異味陳情區域，進行汙染追查及管制。
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