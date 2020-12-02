快訊

「豆導」鈕承澤涉性侵劇組女助理 高院駁回上訴維持4年徒刑

3天累積34例！本日新冠境外移入加6例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局加強固定汙染源的監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強固定汙染源的監測。圖／高雄市環保局提供

高雄市陳其邁昨天就職百日，被藍議員痛批改善空汙一事無成。高雄市環保局今天表示，市長上任後推動多項空汙改善及減碳治理措施，根據環保署空氣品質測站9月1日至11月30日資料，高雄空氣品質良率較108年同期54.5%增加8.9%，創歷年新高；細懸浮微粒PM2.5較108年同期下降9.5%，創歷年新低。

高雄市議會國民黨團痛批陳其邁，指陳在選前說會開空汙防制會議、訂空汙指標及推動期程，並答允環團要減碳改善空汙、推動綠色新政、訂定無煤期程，但執政百日都無進展，只能打0分。

「數字會說話！」環保局長張瑞琿表示，這三個多月市府推動多項空汙改善及減碳治理措施，包括要求興達電廠4部燃煤機組，負載從65%再下降至50%，讓今年9、10月首次沒有出現PM2.5橘害日；另要求興達電廠明年起擴大減煤時間，在4月及9月如遇空品不良(AQI>100)，在不影響供電穩定性下，任2部機組負載將降至70%以下為原則，最大減煤量可達7.8萬公噸，減少空氣汙染物約87公噸。

環保局指出，高雄市737座鍋爐原定111年6月30日完成改善符合燃燒天然氣排放標準，經輔導僅餘10座鍋爐仍待改善，力拚今年底全市鍋爐符合燃燒天然氣標準。另外並加速國營企業汰舊更新，要求國營企業投入340億元進行製程設備汰舊更新，預估減少粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物2619公噸。

陳其邁對於降低住家周遭環境異味問題，要求環保局加速研擬修正「高雄市餐飲攤商裝設空氣汙染管末處理設備補助辦法」擴大補助範圍，提供新增設備及租賃設備的補助方式，解決市民異味陳情問題並減少居家環境異味。環保局除了在臨海及林園工業區成立特工小組24小時巡查外，另成立除臭專案小組，針對橋頭以北地區屢遭異味陳情區域，進行汙染追查及管制。

高雄市環保局加強固定汙染源的監測。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局加強固定汙染源的監測。圖／高雄市環保局提供

高雄市 減碳 陳其邁

延伸閱讀

六合夜市辦桌惹議 陳其邁開鍘市場管理處長

陳其邁就職百日 綠評85分以上藍批不及格

陳其邁就任滿百日 國民黨團：百廢待舉！

「國瑜執政邁邁買單！」綠營議員替陳其邁百日民調喊冤

相關新聞

陳其邁就任百日被批空汙一事無成 環保局：PM2.5創新低

高雄市長陳其邁昨天就職百日，被藍議員痛批改善空汙一事無成。高雄市環保局今天表示，市長上任後推動多項空汙改善及減碳治理措施...

墾丁社頂公園攀樹試膽 下次還要再來

墾丁國家公園社頂自然公園生態資源豐富，為讓遊客透過攀樹更親近樹木，感受樹木生命，上月起和台灣攀樹協會合作，結合社區生態旅...

金門廣告車占車位 遭砸窗

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期占用停車位的情形，最近就傳出停在金城鎮文厝內停車場的3台廣告車被砸，有...

陳其邁百日成績…綠：及格 藍：當掉

高雄市長陳其邁就職百日，昨在市政會議發表施政成績，宣布台郡科技投資高雄100億、創造3千個就業機會。藍綠議員打分數，民進...

六合夜市50份小吃辦桌 處長拔官

高雄市經發局在六合夜市舉「辦桌免費吃」，結果僅發放50份小吃，規模縮水引發民怨。經發局長廖泰翔說，經發局督導不周要檢討，...

高雄輕軌二階初勘 最快元旦通車

高雄輕軌二階、捷運黃線等重大交通建設推進中，輕軌二階爭議路段一度停工近2年，非爭議路段的C32到C1站及C14到C17站...

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期佔用停車位，最近就傳出停在文厝內的3台廣告車被砸，引起不少路過民眾的側...

指揮中心將暫停印尼移工來台 屏東勞動力充足無影響

最近印尼籍移工境外移入病例增加快速，印尼已成我國境外移入病例數僅次於美國的國家。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，...

陳其邁就職百日宣布好消息！台郡科技加碼投資高雄百億

高雄市長陳其邁今天就職百日，雖然藍、綠議員各打了不一樣的分數，他表示，打分數的事情，交給市民。陳並在市政會議前記者會宣布...

墾丁社頂部落帶你攀大樹 克服心中恐懼發現驚奇

透過攀樹可以親近樹木，感受樹木的生命；屏東墾丁社頂部落最近和台灣攀樹協會合作，不定期在周六將休閒攀樹導入社區生態旅遊遊程...

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

高雄市長陳其邁就任滿100天，陳其邁今說，每天都戰戰兢兢，跟時間賽跑，希望有限的時間裡，能1個人拆成2個人、3個人來做，...

幸福指數調查末段班 陳其邁：會跟時間賽跑讓高雄更好

繼10月今周刊永續城市民調顯示高雄市多項指標墊底，昨經濟日報公布各縣市施政滿意度與幸福指數調查，高雄也均墊底。市長陳其邁...

熱門新聞

【即時短評】從100分到0分 虎尾農會總幹事淪眼中釘

台中水湳中央公園6日啟用辦活動 周邊交管看這裡

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

桃園連3天小雨石門水庫小有進帳 蓄水率回到50.1%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。