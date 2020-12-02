屏東林區管理處長交接 楊瑞芬走馬上任
林務局屏東林區管理處昨下午舉行卸、新任處長交接及宣誓典禮，由林務局長林華慶主持，林華慶致詞說，感謝卸任處長張偉顗，在屏東處完成多項任務，在新任處長楊瑞芬領導下，繼續往前奮進。
卸任處長張偉顗在2015年5月19日接任屏東處長，5年多來，屏東林管處是林務局第一個通過森林管理委員會森林經營聯合認證（FSC FM）機構、積極國產材推廣，國產材提琴四重奏音樂會、國產材獨木舟成果發表會及體驗，與屏科大合作輔導推動台24線霧台鄉生態旅遊，成立來義鄉傳統狩獵文化協會共同傳承原住民傳統狩獵文化，與瑪家鄉等原住民部落合作，申請成立原住民林業勞動合作社等。
新任處長楊瑞芬，曾任新竹林區管理處課長、主任、嘉義林區管理處秘書、副處長等職務，2017年6月2日調任花蓮處長，3年多來，以森林為家，以里山為倡議，帶領花蓮處同仁落實國有林地內原住民族地區資源共同管理目標、設置林下經濟教育訓練場域、啟動林田山林業文化園區整體發展計畫、鼓勵公民參與，共組管理平台等多項任務，獲頒108年度政府機關類國家永續發展獎等。
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