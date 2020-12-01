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輕軌大南環初勘過關 高市府：加速邁進通車目標

中央社 / 高雄1日電

高雄輕軌二階「大南環」路段今天初勘，經「變電箱起火」「列車電力不足」應變演練後，初勘總召集人許添本宣布通過初勘。高市府促加速改善事項後報履勘，朝通車目標邁進。

許添本表示，輕軌已有實際運作經驗，也有充分準備，委員會提出改善事項，盼於履勘及通車前完善完成，為通車後提供更好的服務品質。

高市府副市長林欽榮陪同初勘委員掌握操演過程，他在初勘通過驗證後指出，市府將依規定報交通部進行履勘，「希望最快明年元旦通車，慢的話可在農曆春節前」。市府秘書長楊明州出席初勘總結會議，轉達市長陳其邁的關切並盼輕軌工程如期如質完成，提供更好的大眾服務運具。

交通局指出，經過一整天的勘查測試，初勘委員共開出「履勘前須改善事項」7項、「一般注意改善事項」5項、「後續建議改善事項」17項，促捷運工程局與高捷公司於12月中旬前儘速完成「履勘前須改善事項」，並函報交通部以履勘為目標。

今天演練路段選在C32車站，即中正路、大順路、河南路口站進行；情境演練以車站變電箱起火，旅客受到影響，以及C34站（五權國小站）狀況為列車電力不足功能等兩項驗證；捷運公司人員依標準作業模式應變，過程逼真。

高雄輕軌一階8.7公里已通車，二階工程排除異議路段，各自於東、西段完成多個車站；市府計畫延長通車路網，今天進行C32到C1，以及C14到C17路段初勘演練。有關輕軌異議路段已復工，市府預計2023年完工通車，屆時環狀輕軌可以「成圓」。

高雄輕軌 捷運 輕軌

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