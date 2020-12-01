金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期佔用停車位，最近就傳出停在文厝內的3台廣告車被砸，引起不少路過民眾的側目，有民眾就說，這附近的車位本來就很有限，這幾輛車長期佔用，實在很可惡，估計是有人看不下去，才砸車洩憤；警方則表示，車主目前人在台，尚未接到報案，若有報案，將會立案偵辦。

位在金城鎮中心的文厝內停車場，周邊有總兵署與模範街等知名景點，車位經常是一位難求，但卻有3台上面書寫「收購廢車」與「逍遙遊」的廣告車輛長期佔用，引起民怨，甚至還有貼單警告車主趕快移走，但車主都置之不理，近期卻發現這3台廣告車被破壞， 車窗被砸毀，玻璃散落一地，不少遊客看到，都議論紛紛。

對此，附近店家表示，這3台車已經停了好幾月都未移動，聽說不少民眾跟縣府反映，但都沒結果，也經常看到民眾幹譙車主沒公德心；另也有民眾直接找上縣府與議會反映，希望將類似廣告車趕出金門。縣議員石永城日前在定期會開議時，也表示該開單就開單處理，以解決停車位被廣告車佔停情形。

金城分局副分局長楊智銘表示，此處停車空地屬「私人土地」，因地主未曾主張禁止他車停放，加以周邊商家林立，平日屢有車輛停放，但該空地因非屬道路範圍，也無其他妨礙交通等情，目前很難依法處置，警方也無法將車移除或開罰。有關車輛長期佔用一事，經聯繫地主，地主表示不願處理。

至於該車疑似長期占用停車空間致遭毀損一事，金城分局已積極調閱附近監視器，及查訪鄰近住戶釐清案情。另聯繫陳姓車主表示目前在台，待其返回金門後再向警方報案及處置車輛。

金門近年來屢屢出現廣告車輛佔用停車格一事，因為沒有相關法令規範，連縣府都束手無策，金城鎮長李誠智表示，曾多次接獲民眾反映，但警方與縣府都無法可管，建議縣府應該儘速修訂「金門縣廣告物管理自治條例」，才能依法有據，解決廣告車或廢棄車輛長期佔用停車位的問題。