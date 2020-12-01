指揮中心將暫停印尼移工來台 屏東勞動力充足無影響

最近印尼籍移工境外移入病例增加快速，印尼已成我國境外移入病例數僅次於美國的國家。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2周，導致部分縣市，出現人力缺口。對此，屏東縣勞動力短期，仍未產生變化，也持續維持在平衡狀態。

屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，目前全縣總移工數，分別為社福類移工（看護）7千多人，產業類移工8千多人，總人數達1萬5千多名，由於多數來台工作的移工多為3年一簽，因此，停止印尼籍移工來台2周，短期來看，仍不會對勞動力造成影響。

勞青處表示，若目前只有印尼籍移工暫停來台兩周，對於整體移工勞動力影響並不大，且現階段屏東勞動力也維持在平衡狀態，在者，如果只有印尼籍無法來台，也會有其他國籍移工可填補勞力空缺。