聽新聞
test
0:00 / 0:00
指揮中心將暫停印尼移工來台 屏東勞動力充足無影響
最近印尼籍移工境外移入病例增加快速，印尼已成我國境外移入病例數僅次於美國的國家。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2周，導致部分縣市，出現人力缺口。對此，屏東縣勞動力短期，仍未產生變化，也持續維持在平衡狀態。
屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，目前全縣總移工數，分別為社福類移工（看護）7千多人，產業類移工8千多人，總人數達1萬5千多名，由於多數來台工作的移工多為3年一簽，因此，停止印尼籍移工來台2周，短期來看，仍不會對勞動力造成影響。
勞青處表示，若目前只有印尼籍移工暫停來台兩周，對於整體移工勞動力影響並不大，且現階段屏東勞動力也維持在平衡狀態，在者，如果只有印尼籍無法來台，也會有其他國籍移工可填補勞力空缺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言