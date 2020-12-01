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印尼家庭看護工近八成 高市：轉介長照或喘息服務人力
中央流行疫情指揮中心限制印尼移工來台2周，各地家庭看護移工遭受直接衝擊。高市有近八成家庭看護移工來自印尼，勞工局表示，高市府配合勞動部相關因應措施，另協助雇主雇用本國籍勞工，轉介有需求雇主尋求長照與喘息服務來解決短期照護問題。
高雄市有3.8萬名產業移工、2.2萬社福移工，其中印尼籍的產業移工人數不多，受衝擊較小。社福移工部分，扣除機構看護工，家庭看護工多達2萬人，受衝擊最大。勞工局指出，高市2萬名家庭看護工，主要來自菲律賓（13％）、印尼（78％）、越南（7％）等地，印尼籍看護工占比最高。
高市勞工局指出，勞動部提供延長工作時間、找尋其他來源國等措施，現階段至少會有兩周空窗期，若有照護需求，勞工局將協助雇主或受照顧家屬短時間內先雇用本國籍看護工，另轉介衛政長照或社政的喘息服務來補足缺口。
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