快訊

國道警察勤務中心主任失聯 石碇山區溪床尋獲無生命跡象

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印尼家庭看護工近八成 高市：轉介長照或喘息服務人力

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中央流行疫情指揮中心限制印尼移工來台2周，各地家庭看護移工遭受直接衝擊。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
中央流行疫情指揮中心限制印尼移工來台2周，各地家庭看護移工遭受直接衝擊。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

中央流行疫情指揮中心限制印尼移工來台2周，各地家庭看護移工遭受直接衝擊。高市有近八成家庭看護移工來自印尼，勞工局表示，高市府配合勞動部相關因應措施，另協助雇主雇用本國籍勞工，轉介有需求雇主尋求長照與喘息服務來解決短期照護問題。

高雄市有3.8萬名產業移工、2.2萬社福移工，其中印尼籍的產業移工人數不多，受衝擊較小。社福移工部分，扣除機構看護工，家庭看護工多達2萬人，受衝擊最大。勞工局指出，高市2萬名家庭看護工，主要來自菲律賓（13％）、印尼（78％）、越南（7％）等地，印尼籍看護工占比最高。

高市勞工局指出，勞動部提供延長工作時間、找尋其他來源國等措施，現階段至少會有兩周空窗期，若有照護需求，勞工局將協助雇主或受照顧家屬短時間內先雇用本國籍看護工，另轉介衛政長照或社政的喘息服務來補足缺口。

移工 看護 印尼

延伸閱讀

台東看護人力缺口 盼以長照及居服資源分擔

印尼移工不來雇主慌 宜蘭協助以喘息服務、照服員應急

印尼移工禁令／照護2周空窗期 4大方案補網

新增病例多來自印尼 台灣踩下入島「急煞車」

相關新聞

金門3輛廣告車長期佔車位遭砸 凸顯無法可管窘境

金門縣大多數的停車場都沒收費，出現有部分廣告車長期佔用停車位，最近就傳出停在文厝內的3台廣告車被砸，引起不少路過民眾的側...

陳其邁就職百日宣布好消息！台郡科技加碼投資高雄百億

高雄市長陳其邁今天就職百日，雖然藍、綠議員各打了不一樣的分數，他表示，打分數的事情，交給市民。陳並在市政會議前記者會宣布...

指揮中心將暫停印尼移工來台 屏東勞動力充足無影響

最近印尼籍移工境外移入病例增加快速，印尼已成我國境外移入病例數僅次於美國的國家。有鑑於此，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，...

印尼家庭看護工近八成 高市：轉介長照或喘息服務人力

中央流行疫情指揮中心限制印尼移工來台2周，各地家庭看護移工遭受直接衝擊。高市有近八成家庭看護移工來自印尼，勞工局表示，高...

墾丁社頂部落帶你攀大樹 克服心中恐懼發現驚奇

透過攀樹可以親近樹木，感受樹木的生命；屏東墾丁社頂部落最近和台灣攀樹協會合作，不定期在周六將休閒攀樹導入社區生態旅遊遊程...

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

高雄市長陳其邁就任滿100天，陳其邁今說，每天都戰戰兢兢，跟時間賽跑，希望有限的時間裡，能1個人拆成2個人、3個人來做，...

幸福指數調查末段班 陳其邁：會跟時間賽跑讓高雄更好

繼10月今周刊永續城市民調顯示高雄市多項指標墊底，昨經濟日報公布各縣市施政滿意度與幸福指數調查，高雄也均墊底。市長陳其邁...

六合夜市辦桌變試吃惹怨 廖泰翔：的確督導不周

高雄市經發局在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，結果僅發放50份小吃，規模大縮水，引發民怨。經發局長廖泰翔今表示，經發局的...

落山風下的恆春白玉蘿蔔 對抗惡劣環境成就甘甜美味

屏東恆春半島冬季特有的強勁「落山風」，除了造就洋蔥的美味外，所種植的白玉蘿蔔在強風吹拂下，體型雖較嬌小，但甘甜風味格外濃...

高雄民族陸橋機車道拆除通車 二階明春節前完成

隨著高雄市區鐵路地下化，民族陸橋機車道11月21日凌晨開始拆除，施工團隊積極趕工，今天上午6點開放平面車道通車。副市長林...

金門陽翟大街 復刻戰地懷舊風

金門陽翟大街是電影「軍中樂園」的主要場景，電影上映後暴紅，但後來人潮減少，縣府觀光處今年9月舉辦「金沙陽翟─積不可獅」樂...

高雄穿越箱涵管線 6年還未清完

2014年高雄市發生石化氣爆後，市府宣示全面清除穿越排水箱涵的管線。市議員陳善慧昨天質詢指目前還有上千處未清除，質疑效率...

熱門新聞

苗栗新設2支固定式照相桿 元旦上路執法

影／嘉義種出無農藥超甜草莓 想吃不用再跑苗栗大湖

雨超大！宜蘭蘇澳狂降暴雨 在地人驚訝：跟颱風有得比

就職滿100日 陳其邁：分數留給市民打

新北新巴士不能走北市 捷運站在眼前卻不能停

檢舉違法爐渣掩埋 台南環團：挖了3米深 這叫鋪面？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。