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陳其邁就職百日宣布好消息！台郡科技加碼投資高雄百億

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁在市政會議前記者會宣布一項好消息，台郡科技公司決定加碼投資100億，在和發產業園6公頃用地，將可增加3000個就業機會。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁在市政會議前記者會宣布一項好消息，台郡科技公司決定加碼投資100億，在和發產業園6公頃用地，將可增加3000個就業機會。記者徐如宜／攝影

高雄市陳其邁今天就職百日，雖然藍、綠議員各打了不一樣的分數，他表示，打分數的事情，交給市民。陳並在市政會議前記者會宣布一項好消息，台郡科技公司決定加碼投資100億，在和發產業園6公頃用地，將可增加3000個就業機會。

陳其邁表示，打分數的事情，交給市民。他是真的很拚，為高雄好，日也拚、暝也拚。有些事情，他是市長，要帶著團隊往前衝，所以重大政策方向像捷運路網興建、5G AIoT（人工智慧物聯網）新創園區的成立、橋科的招商配套，還有仁武產業園區2年都沒動，新市府在2個月內就積極跟中央訂出事項。

陳其邁表示，希望在最短期間將投資環境架構好，吸引更多投資，對他來說，這就是兌現政見，促進產業升級，增加就業機會。

在就任高雄市長百日的今天，陳其邁宣布了一個好消息，台郡科技公司決定加碼投資100億，在高雄和發產業園6公頃用地，可以增加3000個就業機會。他說，要招商、也要看產業布局，吸引高階製造商和新創公司到高雄，才能增加就業機會。一百天過程，有許多值得檢討的地方，他虛心受教，好還要更好，要繼續努力。

陳其邁接著在市政會議中，發表就職百日感言「今天是市府團隊就職一百天，今年也是高雄更名改制一百年。我們在有限的人生中，為城市無窮的將來，把握每一分一秒，做好每一件市民關心的事。

高雄正在進步，仁武產業園區動土、橋頭科學園區預計2021年底選地設廠、投資高雄事務所揭牌、5GAIoT國際大聯盟成立，國內外大廠投資超過1000億元，國際會展年會順利舉辦，下一個世代的產業匯聚港都。

高雄正在改變，輕軌二階復工、捷運紅線延伸與黃線持續進行，高鐵延伸、國道七號與高屏東西向第二條快速道路推動中，城市更加安全便利。

相挺基層，重現歷史，前鎮漁港改建、農業保險加碼20％、勞工自治委員會與新住民會館成立、逍遙園與左營舊城護城河再展新貌。

獨步全國，貢獻世界，首創24小時夜間托育服務、高齡整合長照中心、擴增36處社區關懷據點、與日本富山縣冰見市締結友好交流協定、捐贈斯洛伐克30萬份口罩。

這一百天，不是單純的一百個日子，而是在全球產業鏈重組的國際局勢下，將會影響高雄未來一百年的決定性階段。我要提醒所有市府團隊同仁，現在是歷史的轉折點，而我們正接受市民的託付，推動這座城市的進步。

無論我們來自何方，高雄是我們禍福與共、生死相依的家鄉；面對共同的挑戰，我們會攜手開創共同的未來。

一百天可以影響一百年，我們現在的每一個行動，都會決定高雄未來一百年的樣貌。感謝市府團隊的認真打拼，我們一定會達成市民的期盼，讓這座美麗的港灣，成為充滿希望、實現夢想、開闊而多元的宜居之城。」

高雄市長陳其邁（右）在市政會議中，發表就職百日感言：一百天可以影響一百年，我們現在的每一個行動，都會決定高雄未來一百年的樣貌。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（右）在市政會議中，發表就職百日感言：一百天可以影響一百年，我們現在的每一個行動，都會決定高雄未來一百年的樣貌。記者徐如宜／攝影

陳其邁 捷運 高雄市

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