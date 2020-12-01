因應疫情衝擊 屏東石斑魚業者搶攻內銷市場

受到新冠肺炎疫情影響，屏東石斑魚養殖業者外銷通路大受影響，為了爭取商機業者開發國內通路，特地與高雄一家頂級超市合作，即日起在賣場內上架包括龍虎石斑魚萃取的「石斑魚精粹」、肉質帶有檸檬香味的「鱻果魚」等，搶攻高端消費市場。

屏東力佳綠能生技公司總經理陳建翰指出，這幾年大陸市場占該公司外銷業績9成，然而因為新冠肺炎疫情，兩岸一度中斷貨運，9月才逐步恢復，不過目前大陸市場外銷量已降至7成，不過由於大陸市場仍是大宗，絕對不會放棄。今年除加強內銷外，也轉往美國、中東。

屏東縣海洋及漁業事務管理所長陳歐泉受邀參加上架記者會，他表示，力佳綠能開發箱網養殖方式，有別於陸上養殖呈現更天然風味，加上石斑魚有豐富膠原蛋白、高度不飽和脂肪酸等，特別對腦細胞有助益，希望民眾多選用屏東的優質企業產品。