另類金門奇蹟 青創貸款兩年有成無呆帳

金門縣政府今天表示，加入經濟部中小企業信用保證基金「地方政府相對保證專案」兩年以來，到10月底已成功撥貸49件，且未發生逾期或呆帳案件，創造出另項「金門奇蹟」。

縣府表示，為協助在地青年解決申請創業貸款常遭遇的欠缺適當保證與資力不足問題，財政處2018年底邀請台灣土地銀行金門分行、台灣中小企業銀行金門分行、台灣銀行金門分行與金門信合社四家金融機構擔任承貸銀行，共同加入經濟部信保基金「地方政府相對保證專案」。

財政處表示，兩年以來，到10月底已繳出成功撥貸49件，尤其未發生逾期或呆帳案件的亮眼成績。處長孫國智表示，這項績效是信保基金邀集六都及各縣市開辦「地方政府相對保證專案」多年以來最令各界驚豔的成功典範。

信保基金總經理洪素珍特別邀請孫國智率承辦科人員在兩年一度的業務聯繫會議上，進行經驗分享專案報告，希望協助陸續加入或即將開辦的南投、嘉義與花蓮等縣市增加信心，以這種中央專業機構結合地方政府的合作模式，為在地青年創業夥伴創造更能實際受用的資金取得途徑。

財政處指出，2018年僅以縣府自有資金（地方建設開發基金）承作4件青創貸款，但自2019年第二季起，在修正配套措施後大幅成長，當年度共承作32件；今年上半年雖受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而受理申貸件數減少，但到10月底止，也已完成撥貸17件。

財政處指出，申貸行業別分布甚廣，包括餐飲、農作栽培、民宿、文創產品設計等，充滿多元地方特色與年輕朋友創業巧思；後續將與信保基金及夥伴銀行持續研擬簡化便民項目式申貸書表，並在評估貸款風險及分析保證條件、作業能量後朝開放適用對象範圍，如年齡等方向調整。