超搶手 ！金門短期臨時工抽籤 770人搶300個名額

金門的另類「800壯士」今天舉行公開抽籤，一早就吸引眾多民眾到場排隊抽籤，今年參加抽籤的人有770人，共抽出300個按日計酬短期臨時工，整個抽籤過程公開、透明，還全程錄影，抽籤結果也是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中的人相當開心，沒抽中者則眉頭深鎖。

為了促進金門就業，金門縣政府每年都會舉行短期臨時工抽籤，原則上以1年為期。每月工作日以22天為限，採按日計酬，不支固定薪，以前每日津貼為877元，所以被暱稱為「800壯士」，但隨著最低工資不斷調漲，現在每日的津貼為950元，逼近千元。

今天上午的「短期臨時工」抽籤，由縣府社會處副處長李廣榮主持，今年共有770人參與報名抽籤，（未到者由主辦單位代抽），共抽出300位民眾，為求抽籤的公正性，金門縣政府不僅全程錄影，遇到未出席抽籤者，還由人事處派專人代抽，中籤機率大約是38%。

李廣榮表示，縣府希望照顧更多的弱勢族群與家庭，特別辦理短期臨時工抽籤，2天半的報名時間，共有770人完成報名，其中一般身分者有622人，特定身分者則有148人報名，今天抽出一般身份者200人，另加抽70個候補名額，特定身份正取則抽出80位，30位候補；急難救助20位。錄取名單，將於12月4日公告在縣府相關網站。短期臨時工的工作內容，是協助五鄉鎮公所與文化局等單位，進行一般文書或環境整理。

今天的抽籤結果是「幾家歡樂、幾家愁」，有抽中簽的民眾，相當開心，直說接下來一年工作有保障，不用愁；但沒抽中的民眾則是愁容滿面，讓人相當不捨。